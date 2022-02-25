Dünya şampiyonu boksör, eline silah alıp sahaya çıktı

Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu olan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, eline silah alarak sahaya çıkarak Rusya ile savaşıyor...

Kendisi gibi boks şampiyonu olan kardeşi Vladimir Kliçko'yla beraber Ukrayna'yı “Rusya'nın kanlı işgaline karşı” silahla savunacaklarını söyleyen Kiev Belediye Başkanı, İngiliz televizyonu ITV'de yaptığı konuşmada “Başka bir seçeneğim yok. Bunu yapmak zorundayım, savaşacağım” dedi.Kiev'in büyük tehdit altında olduğunu kaydeden 50 yaşındaki Kliçko, kentteki kritik öneme sahip altyapıyı savunmak için orduyla beraber hareket ettiğini belirtti. Kliçko, tüm Kievlilerin kenti savunmaya hazır olduğunu söyleyerek “Ukrayna'ya ve halkıma inanıyorum” diye konuştu.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların tek taraflı bağımsızlığını tanıyarak ülkeye askeri operasyon başlatan Rusya'ya bağlı güçler Kiev'e doğru ilerlerken saldırılarda ölenlerin sayısı hızla artıyor. Ukrayna genelinde 100 bini aşkın kişinin son saldırılar nedeniyle evlerinden kaçtığı tahmin ediliyor.