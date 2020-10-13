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Spor Dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, kız çocuklarına rol model olmak istiyor
Spor

Dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, kız çocuklarına rol model olmak istiyor

Milli boksör Busenaz Sürmeneli: - "Kız çocuklarımıza destek olmak çok önemli. Benim gibi başarılı sporcu olmaları ve rol model almaları için onları desteklemeye devam edeceğim" - "Olimpiyat yolunda önümüzde bir engel görmüyorum. İnşallah kotamı alıp bayrağımızı Tokyo'da dalgalandırmak istiyorum" - "(Geçirdiği Kovid-19 hastalığı hakkında) Şu anda hiçbir problem yok, hastalığın da bir etkisi kalmadı üzerimde. Hastalıktaki en büyük korku, vicdan korkusu. Kendinizi değil, etrafınızdakileri düşünüyorsunuz, onlara bulaştırmaktan korkuyorsunuz" - "Havasından mı suyundan mı bilmem ama Trabzonluların genlerinde boksörlük var. Trabzon'da futboldan sonra en fazla ilgi gören spor boks. Bu yüzden de kendimi şanslı hissediyorum, arkamda Trabzonluların desteğini hissediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:04:43 -
Dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, kız çocuklarına rol model olmak istiyor

ANKARA (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kız çocuklarıyla ilgili projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Benim gibi başarılı sporcu olmaları ve rol model almaları için onları desteklemeye devam edeceğim." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota müsabakalarına hazırlanan Busenaz Sürmeneli, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başarılarıyla özellikle kız çocuklarına rol model olmak istediğini belirten 22 yaşındaki şampiyon boksör, "Özellikle kız çocuklarına yönelik güzel çalışmalar oluyor ve hepsini destekliyorum. Bu tarz projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kız çocuklarımıza destek olmak çok önemli. Benim gibi başarılı sporcu olmaları ve rol model almaları için onları desteklemeye devam edeceğim. Buradan da anne babalara sesleneyim, çocuğunuzu mutlaka destekleyin, bir spor branşına da yönlendirin." diye konuştu.


- "Olimpiyat yolunda önümüzde bir engel görmüyorum"


Busenaz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için önünde bir engel görmediğini dile getirdi.

Londra'da pandemi nedeniyle yarıda kalan kota müsabakalarında bir maçı kaldığını hatırlatan Busenaz, "Şu anda en iyi düzeyde olmamız beklenemez ancak kimse eski formunda değil. Toparlanacağız ve bunun için zamanımız var. Mental olarak iyiyiz ancak fiziksel olarak istediğimiz seviyede değiliz. İnşallah elemelere eski formumuzda daha iyi dönmek istiyoruz. 5 kotanın hepsini alarak Tokyo'ya gideceğimize inanıyorum. Gerçekten çok çalışırsak ve kendimize güvenirsek önünüzde bir engel olmaz. Olimpiyat yolunda önümüzde bir engel görmüyorum. İnşallah kotamı alıp bayrağımızı Tokyo'da dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.


- "Hastalıktaki en büyük korku, vicdan korkusu"


Busenaz Sürmeneli, mart ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakalarından dönüşte Kovid-19 hastalığına yakalandığını aktararak, o süreci şöyle anlattı:

"Hastalığı ilk yaşayanlardanım. Londra dönüşü Kovid-19 oldum. Oda arkadaşım Buse Naz Çakıroğlu'ydu ancak onda bir şey çıkmadı. Büyük ihtimalle yolda kaptım. Gerçekten ilk başlarda bir şey hissetmedim, takımda bir kaç kişide çıkınca test oldum ve pozitif çıktı. Maalesef aileme de bulaştırmış oldum. Annem biraz ağır geçirdi ama şu an hepimiz iyiyiz. İlk başlarda hastalıktan sonra antrenmanlara adapte olmakta zorlandım. Şu anda hiçbir problem yok, hastalığın da bir etkisi kalmadı üzerimde. Hastalıktaki en büyük korku, vicdan korkusu. Kendinizi değil, etrafınızdakileri düşünüyorsunuz, onlara bulaştırmaktan korkuyorsunuz."


- "Trabzonluların genlerinde boksörlük var"


Busenaz Sürmeneli, Trabzon'dan başarılı boksörlerin çıkmasını da değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Trabzon'da sokakta birini çevirseniz mutlaka 'boks yapmıştım' der. Gerçekten kanımızda var. Herkesin boksa yeteneği var. Havasından mı suyundan mı bilmem ama Trabzonluların genlerinde boksörlük var. Trabzon'da futboldan sonra en fazla ilgi gören spor boks. Bu yüzden de kendimi şanslı hissediyorum, arkamda Trabzonluların desteğini hissediyorum."

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