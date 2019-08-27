0553 313 94 23

Dünya şampiyonasından madalya ile dönen sporcuya karşılama

İspanya'da düzenlenen 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Emirhan Kısa, memleketi Samsun'da çiçekle karşılandı

27 Ağustos 2019 Salı 11:32
Dünya şampiyonasından madalya ile dönen sporcuya karşılama


SAMSUN (AA) - İspanya'da düzenlenen 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Emirhan Kısa, Samsun'a döndü.

Milli okçular Batuhan Akçaoğlu, Emirhan Kısa ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Yıldız Erkek Takımı, şampiyonada Kanada'yı yenerek bronz madalya elde etti.

Sporcu Emirhan Kısa ve antrenörü İsa Özer'i Samsun Çarşamba Havalimanı'nda karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, şampiyonadan madalya ile dönen milli sporcu ile gurur duyduğunu söyledi.

Emirhan Kısa ise katıldığı ilk uluslararası şampiyonadan madalya ile döndüğü için mutluluk duyduğu dile getirdi.

Antrenörü sayesinde kısa zamanda birçok başarı kazandıklarını belirten Emirhan, yeni şampiyonluklar elde etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Kasapoğlu, milli sporcuya çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:32
  1. 2019 Gençler Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası
  2. Emirhan Kısa
  3. okçuluk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçer: "Mersin’in her tarafından barış ve huzur sesleri yükselsin"
    1. Seçer: "Mersin’in her tarafından barış..
    2. FETÖ elebaşının şoförü örgütün hücre..
    3. Çanakkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    4. Tarsus’un 50 yıllık ihtiyacını..
    5. İmamoğlu açıkladı! Taksi ve..
    6. İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump ve..
    7. Okul duvarına çarpan öğretmenler..
    8. 9 ayrı ülkeden Diyarbakır’a çıkarma
    9. Esed’in hedefi İdlib’de etnik temizlik
    10. Hükümlü ve tutuklulara kültür ve spor..
    11. Mut Kaymakamı Muammer Köken göreve..
    12. Yakacak olarak kullanılan fındık..
    13. Uzay kampı için 29 ülkenin uzay..
    14. Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi..
    15. Civcivleri yaşatmak isterken..
    16. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu 41..
    17. Çanakkale merkezli 11 ilde ve KKTC'de..
    18. Tarsus’ta limon hırsızları yakalandı
    19. Geleneksel turnuvanın finalinde kupayı..
    20. Başkan Erdoğan Moskova'da
    21. KBB Uzmanı Murat Doğan: ”Mevsimsel..
    22. Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi için..
    23. Vali Yaman'dan 'hediye' açıklaması!
    24. Başakşehir’e gençlik aşısı
    25. Büyükşehir Belediyesi geleceğin..
    26. GRAFİKLİ - Arakanlı Müslümanlar zulmün..
    27. Kocasının pompalı tüfekle vurduğu..
    28. Balonla Tarih kokan Mardin'e..
    29. (Özel haber) Yukatel Denizlispor..
    30. Elazığ’da yürüyüş yollarında yenileme..
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!