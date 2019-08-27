Dünya şampiyonasından madalya ile dönen sporcuya karşılama İspanya'da düzenlenen 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Emirhan Kısa, memleketi Samsun'da çiçekle karşılandı



SAMSUN (AA) - İspanya'da düzenlenen 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Emirhan Kısa, Samsun'a döndü. Milli okçular Batuhan Akçaoğlu, Emirhan Kısa ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Yıldız Erkek Takımı, şampiyonada Kanada'yı yenerek bronz madalya elde etti. Sporcu Emirhan Kısa ve antrenörü İsa Özer'i Samsun Çarşamba Havalimanı'nda karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, şampiyonadan madalya ile dönen milli sporcu ile gurur duyduğunu söyledi. Emirhan Kısa ise katıldığı ilk uluslararası şampiyonadan madalya ile döndüğü için mutluluk duyduğu dile getirdi. Antrenörü sayesinde kısa zamanda birçok başarı kazandıklarını belirten Emirhan, yeni şampiyonluklar elde etmeyi hedeflediğini kaydetti. Kasapoğlu, milli sporcuya çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.





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