Dünya Şampiyonası’nda ringe çıkacaklar

Aydın’da 2014 yılında kurulan Türkiye’de ve Uluslararası müsabakalarda birçok derece elde eden Aydın Kung Fu Spor Kulübü’nün Milli sporcuları, 28 Eylül-06 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Muay Thai Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası’nda 9 sporcu ile Türkiye’yi temsil edecek.

Aydın Kung Fu Spor Kulübü oyuncuları Rabia Nur Uslu, Elif Hayriye Yılmaz ve Sudenur Atalay Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nda, Nefise Atalay, Fadime Atalay, Fadime Özkan, Muhammet Ensar, Efekan Ödemiş ve Nazlı Devecioğlu ise Avrupa Şampiyonası’nda madalya şansı arayacak.

2017 yılında Muay Thai Dünya 2’inciliği, 2018 Muay Thai Dünya 5’inciliği, Wushu Kung Fu Avrupa 2’inciliği ve Avrupa Kupası Muay Thai’de beş adet derecesi bulunan Aydın Kung Fu Spor Kulübü oyuncuları, Antalya’da düzenlenecek olan Dünya ve Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyorlar. Aydın’daki kulüp salonunda büyük bir hırsla çalışmalarına devam eden sporcular, düzenlenecek olan müsabakalardan şampiyon olarak ayrılmak istiyor.

Aydın’dan Muay Thai Dünya Şampiyonası’na üç sporcu gönderen tek kulüp olduklarını ifade eden Aydın Kung Fu Spor Kulübü Antrenörü Murat Kaya, “2014 yılından bu yana faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Beş yıl boyunca Aydınımıza ve ülkemize uluslararası derece getirdik. Düşünen, sorgulayan ahlaklı bir nesil yetiştirme düşüncesindeyiz. 2019 senesi içerisinde Antalya’da düzenlenecek olan Muay Thai Dünya Şampiyonası’na üç tane sporcu göndermenin gururunu yaşıyoruz. Aynı şekilde Muay Thai Avrupa Kupası Şampiyonası’na da 9 sporcu göndermeye hak kazandık. Yine önümüzdeki aylarda Wushu Balkan Şampiyonası’na üç çocuğumuz gitmeye hak kazanmış durumda. Bu başarılar bizi perçinliyor, mutlu ediyor. Yeni mekanımızda üç aydın kendi salonumuzdayız. Bu salonda olmamıza ve bu başarılarda bize çok büyük destekleri olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, Efeler Belediye Başkanımız Fatih Atay’a, başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir olmak üzere bütün il müdürlerimize ve yönetim kurulumuza teşekkürü borç biliriz. Tabi bu tür şampiyonalara katılmanın bir takım maddi külfetleri oluyor. Desteğe her zaman ihtiyacımız var. Destek olanlara, olacaklara tekrar teşekkür etmek isterim” dedi.

Antalya’da düzenlenecek olan şampiyonada Türkiye’yi Milli Takım düzeyinde Genç Bayanlar 63,5 kiloda şampiyonluk kovalayacak olan Rabia Nur Uslu, “ İki yıldır Türkiye şampiyonuyum. Bu yıl Muay Thai Türkiye Milli Takım seçmelerinde rakibimi nakvt ederek, Dünya ve Avrupa şampiyonalarına gitmeye hak kazandım. İnşallah Dünya Şampiyonasında ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi.

Genç Bayanlar 40 kiloda Muay Thai Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek Fadime Özkan, “Üç yıldır Muay Thai Türkiye şampiyonuyum. Bu yıl Milli takımlar seçmelerine gitmeye hak kazandım. Orada Milli Takım düzeyinde ikinci oldum. Bu yıl Avrupa Kupası’nda 36 kiloda ülkemi temsil edeceğim” diye konuştu.

2017 Muay Thai dünya ikinciliği derecesi bulunan Nefise Atalay ise, “Bu yıl ilk defa büyük bayanlar 57 kiloda final oynadım. Sıkletimin zorluğu nedeniyle finalde maçımı kaybettim ve elde ettiğim 2’incilik ile Avrupa Kupası’na gitmeye hak kazandım. Beni buralara kadar getiren antrenörüm Murat Kaya’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.