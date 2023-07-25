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Sağlık Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli uyarı!
Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli uyarı!

Yeniakit Publisher
2023-07-25 14:38:00 -
Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli uyarı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde "açık hava aktivitelerini sınırlandırın" uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde "açık hava aktivitelerini sınırlandırın" uyarısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, etkili olan sıcak hava dalgasına karşı uyarılarını sıraladı.

İnsanlara yoğun sıcaklarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulunan Ghebreyesus, hafif giysiler giyilmesi ve bolca su içilmesini tavsiye etti.

Ghebreyesus, "Sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde açık hava aktivitelerini sınırlandırın, yorucu aktivitelerden kaçının ve savunmasız sevdiklerinizi özellikle yaşlılar ile bebeklerinizi kontrol edin." ifadelerini kullandı.
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