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Spor Dünya rekorunu Kalyon Enerji sponsorluğunda kırdı
Spor

Dünya rekorunu Kalyon Enerji sponsorluğunda kırdı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 17:41:00 -
Dünya rekorunu Kalyon Enerji sponsorluğunda kırdı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile Kalyon Enerji sponsorluğunda kırdı.

Toplumsal yaşama ve çevreye sürdürülebilir değer katma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Kalyon Enerji, spor alanında da sürdürülebilirliği desteklemek için kırdığı rekorlarla Türkiye'yi gururlandıran milli sporcu Şahika Ercümen'in Hatay'da gerçekleştirdiği "100. Yıl Cumhuriyet Dalışı"na sponsorlukla destek verdi.

Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında suya giren milli sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirerek dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentte "Hatay'a nefes ol" sloganıyla yapılan denemede kırılan rekor, 100. yılında Cumhuriyet'e armağan edildi.

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murtaza Ata, Türkiye'ye üst üste çok sayıda başarı getiren milli sporcu Şahika Ercümen'e sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları aktardı:

"Kalyon Enerji faaliyet alanı, misyonu ve vizyonu doğrultusunda sınırları kaldıran, güneşin sınırsız enerjisinden dünya için fayda üreten bir marka. Şahika Hanım ise sınırları zorlayan bir başarı misyonuyla rekora yüzdü. İşte bu ortak misyon ve tutku böylesine anlamlı bir rekor denemesinde bizleri buluşturdu. Hepimiz Cumhuriyet'in 100. yılında nefeslerimizi tutarak Şahika Hanım’ın rekora dalışına tanıklık ettik. Gökyüzünde olduğu gibi denizde de sınırları kaldırdık."
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Şahika Ercümen de dünya rekorunu Cumhuriyet'e armağan ettiklerini belirterek, "Rekor denemesi kapsamında hem Cumhuriyet'in 100. yılında 100 kız çocuğumuzun spor ve eğitim masraflarına bağış toplayacağız hem de Sıfır Atık Mavi projemiz bu bölgede aktifleşecek. Bu yolculuğumda bana destek olan Kalyon Enerji ailesine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dalışın ekip çalışması gerektirdiğini vurgulayan Şahika Ercümen, şunları kaydetti:

"Burada 100 metreye inerken benim güvenliğimi almak bile büyük sorumluluk. Ülkemizden ve yurt dışından çok önemli dalgıçları getirttirdik. Bu noktada Yayladağı Belediyesi bize ev sahipliği yaptı. Sponsorlarımdan Kalyon Enerji, Green Petition, Solo, Panerai, tüm sene bu çalışmalara hazırlanmamı sağladı. Onlar olmadan gerçekten olamazdı. İnanılmaz bir masraf ve emek var. O yüzden herkese çok teşekkürler."

 

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