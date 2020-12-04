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Spor Dünya Ralli Şampiyonası'nda şampiyon İtalya'da belli oluyor
Spor

Dünya Ralli Şampiyonası'nda şampiyon İtalya'da belli oluyor

Red Bull sporcularının pilotlar sıralamasının zirvesinde yer aldığı şampiyonanın yedinci ve son yarışı İtalya'da

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:42:14 -
Dünya Ralli Şampiyonası'nda şampiyon İtalya'da belli oluyor

İSTANBUL (AA) - Red Bull sporcularının pilotlar sıralamasının zirvesinde yer aldığı Dünya Ralli Şampiyonası'nda şampiyon İtalya'da belli olacak.

Red Bull'un açıklamasına göre, Dünya Ralli Şampiyonası'nda son yarış İtalya'da gerçekleşecek. Dünyanın en iyi ralli pilotları, takvimin yedinci ve son yarışı için Monza'da buluştu. 1978'den beri her sene düzenlenen, bu yıl ise 3-6 Aralık'ta gerçekleştirilen yarışa hem ralli hem de pist pilotları büyük ilgi gösteriyor.

İtalya'nın ünlü Monza Pisti'nde başlayarak toplam 16 etap ve 502,66 kilometreden oluşan ralli sonunda 2020'nin şampiyonu da belli olacak. Şampiyonada Red Bull sporcusu Elfyn Evans 111 puanla liderlik koltuğunda otururken, kariyerinin ilk şampiyonluğu için de önemli bir avantajı elinde tutuyor.

Britanyalı sporcuyu, kariyerinin 7. Dünya şampiyonluğunu arayan bir diğer Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 97 puanla takip ediyor. Diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise 87 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Şampiyona takviminin en heyecan verici durak noktalarından biri olan Marmaris'te düzenlenen Türkiye Rallisi'nde bitiş çizgisine ilk sırada gelen Elfyn Evans, bu sayede şampiyona liderliğini elde etmişti. Britanyalı sporcu bu sezon ayrıca İsveç'te de ilk sıranın sahibi olmuştu. Red Bull sporcuları Sebatien Ogier ve Thierry Neuville ise bu sezon Dünya Ralli Şampiyonası’nda birer yarış kazanmayı başarmıştı.

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