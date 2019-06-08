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Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı antrenmanla başladı

Türkiye’de ilk defa Tunceli’de düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı başladı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:57
Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı antrenmanla başladı

Türkiye’de ilk defa Tunceli’de düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı başladı. 20 ülkeden takımın katıldığı şampiyona için kente gelen sporcular bugün ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in girişimleriyle Türkiye’de ilk defa 8-13 Haziran arasında gerçekleştirilen Dünya Rafting Şampiyonası için 20 ülkeden 600 sporcunun yanı sıra 200 de teknik heyet ve hakem kente geldi. Munzur Çayı’nda düzenlenecek olan şampiyonaya katılacak takımlar antrenmanlara başlarken Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz da kente gelerek yapılan çalışmaları inceledi.


Şampiyona hakkında bilgi veren Gelişmekte Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, yoğun bir çalışmanın ardından bütün ülke temsilcilerinin kente geldiğini söyledi.


Gelen takımların konaklama dahil tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Yardımcı, "Tunceli Halkı da bu önemli organizasyonun farkında. 20 ülkeden 60’a yakın takım geldi. Bu çok önemli bir organizasyon" dedi.



"Çok güzel bir organizasyon var"


Bu sabah saatlerinde kente gelen Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz ise, "Kendimi harika bir şehirde buldum. Mükemmel insanların arasında çok güzel bir organizasyon var. Tunceli şehrine ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkartıyorsunuz" ifadelerini kullandı.


Kente gelen sporcular, bugün ve yarın antrenman gerçekleştirdikten sonra pazartesi günü hazırlanan program dahilinde yarışlara başlanacağı belirtildi.



Turizm şehri olan Tunceli’de oteller doldu


Öte yandan terörle mücadele kapsamında önemli bir başarı elde edilen Tunceli huzur ve turizm şehri haline geldi. Kentte geçtiğimiz yıl çok sayıda Türkiye şampiyonası düzenlendi. Bugün sporcuların geldiği ve pazartesi başlayacak olan Rafting Dünya Şampiyonası öncesi kentte otellerin tamamen dolduğu, kampların kurulduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:57
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