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Ekonomi Dünya piyasalarını karıştıran gelişme! Çinli şirket temerrüde düştü iddiası
Ekonomi

Dünya piyasalarını karıştıran gelişme! Çinli şirket temerrüde düştü iddiası

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin, ekimde vadesi geldiği halde ödeyemediği dış borç tahvillerinin faizlerini 30 günlük hoşgörü süresinde de ödemediği ve temerrüde düştüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 09:08:00 -
Dünya piyasalarını karıştıran gelişme! Çinli şirket temerrüde düştü iddiası

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin ekimde vadesi geldiği halde ödeyemediği dış borç tahvillerinin faizlerini, 30 günlük hoşgörü süresinde ödeyip ödemediğine dair farklı iddialar ortaya atıldı.

ABD'de New York Times gazetesi ve ekonomi haberleri ajansı Bloomberg, konuyla ilgili haberlerinde şirketin temerrüde düşmekten kurtulduğunu belirtirken, Reuters ise tersini iddia etti.

Amerikan medyası: Borçlarının faizini ödedi

Şirketin, vadesi gelen üç dış borç tahvilinden kaynaklanan 148,1 milyon dolarlık faiz borcunu ödemesi için hoşgörü süresi 10 Kasım'da doluyordu.

New York Times'a konuşan bir tahvil sahibi, şirketin 2022 ve 2023 tarihli dolara endeksli iki tahvil için faiz ödemelerini yaptığını açıkladı. Gazete, 2024 tarihli üçüncü tahvil için ödeme yapıldığını ise doğrulamadı.

Bloomberg ise bir uluslararası takas kurumuna dayandırdığı haberde, her üç tahvil için de borç yükümlülüklerinin yerine getirildiğini bildirdi.

Takas kurumu Clearstream, ajansa yaptığı açıklamada, müşterilerine vadesi dolan üç dolar tahvili için faiz ödemelerinin yapıldığını belirtti.

Söz konusu haberler, şirketin borç faizlerini ödeyerek temerrüde düşmekten kaçındığına işaret ediyor.

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