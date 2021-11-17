Dünya pazarının yüzde 10’nuna hakim olmak istiyorlar: İlk kez testini yaptılar!
Dünyadaki insansız hava araçları ve askeri drone pazarının yüzde 10’nuna hakim olmak isteyen Rusya’da, ilk kez füzelerle donatılmış insansız saldırı helikopteri test edildi.
Helikopteri üreten Kronştadt şirketinin CEO’su Sergey Bogatikov, Sputnik’e açıklamasında, “Termit insansız saldırı helikopteri ilk defa test edildi. İHA’dan, 6 km menzile sahip güdümlü uçak füzeleri fırlatıldı. Bu, Rusya için bir ilk” ifadesini kullandı.
Bogatikov, “Bu helikopterler gerçekten de Kalaşnikov şirketinin sunmuş olduğu S-8L uçak füzeleriyle donatılacak” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Army-2021 forumunda Strela şirketiyle ‘Termit’ insansız helikopterlerinin tedarikiyle ilgili kontrat imzalamıştı. Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, bu İHA’ların önümüzdeki senelerde Rus ordusunun hizmetine gireceğini açıklamıştı.
Yalnız ve grup halindeki hareketli ve hareketsiz hedefleri vurma yeteneğine sahip Termit İHA’larının donatıldığı füzeler lazer güdümlü başlıklara sahip.