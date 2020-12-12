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Spor Dünya Paris Saint Germain - Başakşehir maçını konuştu
Spor

Dünya Paris Saint Germain - Başakşehir maçını konuştu

Pierre Webo'ya sarf edilen ırkçı söylemin ardından tarihi bir protestoya sahne olan Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain - Başakşehir maçı gündemden düşmüyor. Mücadele hakkındaki yorumları sosyal medyada 2 milyar kullanıcı okudu.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 15:51:00 -
Dünya Paris Saint Germain - Başakşehir maçını konuştu

Spor tarihine geçen Paris Saint Germain - Başakşehir maçı, sosyal medyada da dünya gündemine oturdu.

Pierre Webo'nun maruz kaldığı ırkçı söylemin ardından bir gün ertelemeyle tamamlanan mücadele hakkında yapılan yorumlar, 17 milyar 809 milyon defa görüntülendi.

Büyük yankı yaratan olayın ardından konu ile ilgili yapılan paylaşımlar, dünya nüfusunun yaklaşık %25'ine ulaştı. Sosyal medyada 2 milyar kullanıcı maç hakkındaki yorumları izledi.

Rumen hakeme gösterilen tepki ve iki takımın sahadan çekilmesiyle bir sembole dönüşen mücadele hakkında birçok dilde paylaşım yapıldı.

Kullanıcılar en çok Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce dillerinde olay hakkında görüşlerini aktardı. Dünya basını da yaşananları yakından takip etti.

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, o gece yaşadıklarını İngiliz medyasında anlattı.

"O lafı duyduğumda kontrolden çıktım." diyen Webo, "UEFA'nın hakemlere özel bir eğitim vermesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanları birleştiren futbolu korumak için bu tür sorunlara kalıcı çözümler bulmalıyız. Futbolcuyken 13 yıl önce İspanya'da başımdan geçen olaylar hala tekrar ediyor." dedi.

UEFA'nın Rumen hakem dörtlüsü hakkında başlattığı soruşturma devam ediyor. Maç kaydı ve gözlemci raporlarındaki incelemenin ardından karar açıklanacak.

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