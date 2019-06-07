



ANKARA (AA) - Hollanda'da süren Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı sporcuları, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 5 kota elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk sporcular Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Murat Turan, Yağmur Şengül ve Özgür Özen Tokyo'da mücadele etme hakkı kazandı.

Hertogenbosch kentindeki şampiyonada erkekler makaralı yay kategorisinde Murat Turan, klasik yayda Özgür Özen, W1'de Bahattin Hekimoğlu, kadınlar makaralı yay kategorisinde Sevgi Yorulmaz, klasik yayda da Yağmur Şengül, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na vize aldı.





- Oklar altın için atılacak





Türk Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda bireysel ve takımlarda altın madalya için atış yapacak.

Şampiyonada, bireysel erkekler makaralı yay kategorisinde Murat Turan, W1'de Bahattin Hekimoğlu birincilik için mücadele verecek.

Takımlarda ise Yağmur Şengül, Zehra Özbey Torun ve Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan Klasik Yay Kadın Takımı, Bahattin Hekimoğlu, Yiğit Caner Aydın ve Naci Yenier'den oluşan W1 Erkek Takımı, Murat Turan, Bülent Korkmaz ve Erdoğan Aygan'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı kürsünün en üst basamağına çıkmaya çalışacak.