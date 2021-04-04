Dünya para basıyor Türkiye seyrediyor Hem Boğaz güvenliğimiz hem ekonomimiz için Kanal İstanbul’un yapılması şart

Dünyanın en aktif su kanalları olarak bilinen ve bağlı oldukları ülkelere milyarlarca dolar kazandıran yapay kanallardan geçen gemi sayısıyla, Türkiye’nin boğazlarından geçen gemi sayısı arasında devasa bir fark olduğu ortaya çıktı. Süveyş Kanalı’ndan yılda ortalama 17 bin 552, Panama Kanalı’ndan 12 bin, Kiel Kanalı’ndan ise 23 bin 945 gemi geçerken, sadece İstanbul Boğazı’ndan yılda ortalama 41 bin geminin geçtiği belirlendi. Yapay kanallardan yılda en az 1.5 milyar dolar kazanılırken, Türkiye’nin ise on binlerce geminin geçtiği boğazlarından sadece 143 milyon dolar kazanabildiği kaydedildi.

Yapay kanallar para basıyor

Dünyanın birçok ülkesi yapay kanallardan yüksek miktarlarda gelir elde ederken, CHP’nin başını çektiği zillet ittifakı Kanal İstanbul’un yapımına ısrarla karşı çıkıyor. Dönemin şartları gözetildiğinde gayet makul olan Montrö Sözleşmesi üzerinden algı yürüten CHP, Kanal İstanbul’un yapımına karşı amansız bir düşmanlık sergileyerek ülkemizin geleceğine pranga vuruyor. Oysa, finansal veriler, bizim boğazlarımızdan geçen gemilerin 3’te 1’ine bile ev sahipliği yapmayan yapay kanalların para bastığını gözler önüne seriyor. Uluslararası ticaretin yüzde 12’sini konsolide eden ve yılda ortalama 6 milyar dolar kazandıran Süveyş Kanalı’ndan yılda geçen gemi sayısı sadece 17 bin 552.

Milyarlarca dolar kaybediyoruz

Panama Kanalından yılda 12 bin 755 gemi geçişi yapılıyor. Bu da ortalama 1.5 milyar dolar yıllık bir gelire kapı aralıyor. Almanya’daki Kiel Kanalı da adeta para basıyor. Geçtiğimiz yıl 23 bin 945 geminin geçtiği Kiel Kanalı, Almanya’ya yıllık 3 milyar Euro gelir sağlıyor. Bu üç kanal içerisinde en fazla gemi geçişine sahip olan Kiel Kanalı ise İstanbul Boğazı’ndan bir yılda geçen gemi sayısının ancak yarısından biraz fazlasına denk geliyor. Rakamlar, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan geçen gemi sayısının, 3 aktif kanaldan geçen gemi sayısını en az ikiye katladığını gösteriyor.

Güvenlik açısından da şart

İstanbul Boğazı’ndan 41 bin 112 gemi geçiş yaptı. Bu gemilerden fener ücreti adı altında sadece 143 milyon dolar gelir elde edildi. Çanakkale Boğazı’ndan ise 43 bin 759 gemi geçiş yaparken fener ücreti adı altında cüzi bir miktar gelir elde edilebildi. Dünyanın en aktif su yolları olarak bilinen kanallardan bile daha fazla gemiye ev sahipliği yapan Boğazlarımızın her gün maruz kaldığı tehlike de Kanal İstanbul’un yapılmasının mecburiyetini ve önemini bir kez daha tescilledi.