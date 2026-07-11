LGS'de yeni tercih dönemi: Rota Maarif öğrencilerin hizmetinde

Ailelere öneri! Bakan Tekin, çocukların, ailelerine ve milli değerlerine sahip çıkacak, akademik becerileri yüksek bireyler olarak yetişmesi temennisinde bulundu. LGS sürecinin sorunsuz şekilde tamamlandığını vurgulayan Tekin, sınav sonuçlarının öğrenci ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Sınavın sağlıklı yürütülmesi için 400 binden fazla kişinin görev aldığını dile getiren Tekin, "Hem bu sınavda görev alan öğretmen arkadaşlarımıza, hem de çocuklarımızın bu 8 yıllık periyotta iyi yetişmesi için fedakarca çalışan öğretmen kardeşlerime, arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu. Pazartesi günü başlayacak ve 27 Temmuz'a kadar sürecek olan LGS tercih sürecine yönelik de velilere tavsiyelerde bulunan Tekin, şunları kaydetti: "Velilerimiz, sınav başarısından çok çocukların, gençlerin yetkinlikleri, arzuları, istekleri ve becerileri doğrultusunda okullar tercih etmelerini sağlarlarsa çok mutlu olurum. Evet bir sınav var ama her çocuk özel. Her çocuğun farklı bir yeteneği, farklı bir ilgisi var. Eğitim öğretim süreçlerindeki motivasyonunu bile etkileyecek bir şey bu. Tercih sürecinde, istemediği bir okul türüne göndermek yerine istediği, kendisini geliştirebileceği, arzu ettiği ve heyecanla gideceği bir okula çocuklarla birlikte karar versinler."