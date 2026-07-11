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Kavurucu sıcaklarda bu hususa kulak verin: Yaz aylarında spor ne zaman yapılmalı?

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Kavurucu sıcaklarda bu hususa kulak verin: Yaz aylarında spor ne zaman yapılmalı?

Aşırı sıcakların çökmesiyle birlikte bedenimizi altüst edecek tehlikeler kapıya dayanmış durumda...

#1
Foto - Kavurucu sıcaklarda bu hususa kulak verin: Yaz aylarında spor ne zaman yapılmalı?

Kavurucu sıcakların en büyük tehlikelerinden biri de kalp krizi... Uzman isimden bu konuda dikkat çeken uyarılar geldi. "Sıcaklığın en yüksek olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında güneşten uzak durmak ve mutlaka yeterli sıvı tüketmek gereklidir" dedi ve aspirinin önemine dikkat çekti.

#2
Foto - Kavurucu sıcaklarda bu hususa kulak verin: Yaz aylarında spor ne zaman yapılmalı?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları etkisini artırarak mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

#3
Foto - Kavurucu sıcaklarda bu hususa kulak verin: Yaz aylarında spor ne zaman yapılmalı?

Kavurucu sıcakların, kalp hastalarının yanı sıra böbrek yetmezliği, solunum rahatsızlığı ve obezite gibi kronik hastalıklara sahip bireyler için de ciddi sağlık riskleri oluşturduğu belirtiliyor.

#4
Foto - Kavurucu sıcaklarda bu hususa kulak verin: Yaz aylarında spor ne zaman yapılmalı?

Aşırı sıcak, sağlıklı bireylerde bile bazı mekanizmalarla sağlığı olumsuz etkileyebilir. Terleme yoluyla oluşan sıvı kaybı, vücutta sodyum ve potasyum gibi elektrolit dengesizliklerine yol açabilir. Bu durum, kanın yoğunlaşmasına ve dolayısıyla pıhtılaşmaya meyil oluşturur.

#5
Foto - Kavurucu sıcaklarda bu hususa kulak verin: Yaz aylarında spor ne zaman yapılmalı?

Özellikle hipertansiyon veya kalp yetmezliği olan bireylerde, kullanılan idrar söktürücü ilaçlar da tabloyu ağırlaştırabilir. Bu yüzden hem sağlıklı kişilerde hem de kronik hastalığı olan bireylerde aşırı sıcağa maruz kalmamak büyük önem taşır. Sıcaklığın en yüksek olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında güneşten uzak durmak ve mutlaka yeterli sıvı tüketmek gereklidir.

#6
Foto - Kavurucu sıcaklarda bu hususa kulak verin: Yaz aylarında spor ne zaman yapılmalı?

Covid enfeksiyonu ve bazı durumlarda aşılar, pıhtılaşma eğilimini artırabiliyor. Ancak esas neden, sağlıksız yaşam tarzının giderek yaygınlaşmasıdır. Hareketsizlik, obezite, kolesterol açısından zengin beslenme, sigara kullanımı bu riskleri tetikliyor. Özellikle yaz aylarında gençlerin plajlarda ya da sıcak ortamlarda aşırı alkol ve enerji içeceği tüketmesi, sıvı kaybını hızlandırarak kalp sağlığı açısından ciddi tehlikeler doğurabilir. Genç yaşlardan itibaren sağlıklı, dengeli ve kolesterolden fakir bir diyet, sigarasız yaşam ve düzenli egzersiz alışkanlığı kazandırılmalıdır.

#7
Foto - Kavurucu sıcaklarda bu hususa kulak verin: Yaz aylarında spor ne zaman yapılmalı?

Akşam'a göre; özellikle spor yapılacaksa, sıcak olmayan saatlerde ve bol sıvı alımıyla yapılması önemlidir. Kalp krizi belirtileri arasında göğüste baskı, ağrı ve soğuk terleme yer alır. Böyle bir durumda hastanın rahat bir pozisyona alınması ve eğer mümkünse 300 mg aspirin çiğnetilerek kanın akışkanlığının artırılması faydalı olabilir. Ancak en önemli adım, hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmaktır.

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