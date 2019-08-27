Dünya Para Atletizm Grand Prix - Paris'te gerçekleştirilecek 9. ve son ayak müsabakalarında Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde 9. ve son ayak müsabakaları, yarın Fransa'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'teki Charlety Stadı'nda gerçekleştirilecek Dünya Para Atletizm Grand Prix 9. ve son ayak müsabakalarında Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek.

Yarışlarda mücadele edecek milli atletler şunlar:

Enes Şahin, Mahir Ateş, Gökhan Akın, Hamza Doğan, Esra Genç, Zübeyde Süpürgeci, Hamide Doğangün, Zeynep Acet, Dilba Tanrıkulu, Rabia Cirit, Kerim Elyaz, Nurullah Kart, Abdullah Ilgaz, Tarık Taha Buyrukoğlu.

Organizasyon, 30 Ağustos Cuma günü sona erecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.