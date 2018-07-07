THY - İmaj
0553 313 94 23

Dünya pamuk konferansı Türkiye'de yapılacak

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamada, Dünya Pamuk Araştırma Konferansı'nın 2020 yılında İzmir'de düzenleneceği bildirildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:48
Dünya pamuk konferansı Türkiye'de yapılacak

Dünya Pamuk Araştırma Konferansı'nın 2020 yılında İzmir'de düzenleneceği bildirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, pamuk tüketiminde dünyada 4'üncü sırada yer alan Türkiye, Dünya Pamuk Araştırma Konferansı'nda dünya genelinden yaklaşık 400 uzmanı ağırlayacak.

Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi ve Uluslararası Pamuk Araştırmacıları Birliği'nin koordinatörlüğünü üstlendiği Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’na Ekonomi Bakanlığı evsahipliği yapacak, organizasyonu ise Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, konferans bünyesinde pamuk ile ilgili üretim araştırmaları, teknoloji transferi, elyaf kalitesi, pazarlama ve üretim ekonomisi gibi konuların işleneceğini ve dünyadaki yeni gelişmelerden Türk tekstil sektörlerinin anında haberdar olmasının mümkün olacağını kaydetti.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Konferansın Türkiye'de ilk defa gerçekleşeceğini aktaran Eskinazi, "Organizasyonu, Türk tekstil ve hazırgiyim sanayinin geldiği noktayı dünya genelinden gelen uzmanlara tanıtmak açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. 2007 yılında İzmir’de düzenlediğimiz Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi Toplantısı'ndan edindiğimiz tecrübeyle bu organizasyonu başarıyla yerine getireceğimizden kuşkumuz yok." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:48
  1. İzmir
  2. pamuk
  3. dünya pamuk konferansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Fırıldak Sabo' İnce'yle Kılıçdaroğlu'nu kıyasladı, ikisini de yerden yere vurdu!
    1. 'Fırıldak Sabo' İnce'yle..
    2. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere..
    3. Özel ekipten kaçamadılar!
    4. Kjaer, Galatasaray'a gelecek mi?..
    5. HDP'nin İstiklal Marşı rahatsızlığı
    6. Açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken..
    7. Flaş! ABD'de OHAL ilan edildi!
    8. Fenerbahçe'den ayrılan Aykut Kocaman..
    9. Dikkat: Güneş çarpması öldürebilir!
    10. Tahliye vaadiyle dolandırıcılık!..
    11. Prematüre bebekleri beslerken...
    12. Yüz binlerin beklediği KHK! Son KHK,..
    13. İran'dan IŞİD'lilere toplu idam!
    14. Dünya pamuk konferansı Türkiye'de..
    15. İşte erkeklerin boşanmak istemelerinin..
    16. Teröristler su dağıtım idaresini hedef..
    17. İBB açıkladı: Metrobüs kullanan yolcu..
    18. ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    19. Pişik olan bebeğe pudra kullanmayın
    20. Somali'de bomba yüklü araçla terör..
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada