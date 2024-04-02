Dünya onun peşinde! Türkiye'den adeta fışkırıyor: Bu madeni çıkarırsak elektrik faturası 10 lira gelecek

Önemli bir element olan toryum rezervlerine en çok hangi ülkelerin sahip olduğu merak ediliyordu. En çok toryuma sahip ülkeler listelendi. Peki Türkiye'de ne kadar toryum var?

Toryum, dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan, doğal olarak oluşan, hafif radyoaktif bir elementtir. Kayalarda ve topraklarda küçük miktarlarda bulunur ve nadir toprak fosfat minerali olan monazit, bu elementin birincil kaynağıdır.

Toryum, uranyuma kıyasla daha az atık üretimi ve daha düşük yayılma riskleri nedeniyle potansiyel bir alternatif nükleer yakıt kaynağı olarak büyük önem taşımaktadır.

Insider Monkey, en çok toryum rezervine sahip 10 ülkeyi sıraladı. Nükleer Enerji Ajansı'na (NEA) danışarak hazırlanan listede Türkiye de yer aldı.

Peki en çok toryum rezervine sahip ülkeler hangileri?

10. Güney Afrika: Toryum Kaynakları (ton olarak): 148,000

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9. Rusya: Toryum Kaynakları (ton olarak): 155,000

8. Kanada: Toryum Kaynakları (ton olarak): 172,000

7. Venezuela: Toryum Kaynakları (ton olarak): 300,000

6. Türkiye: Toryum Kaynakları (ton olarak): 374,000

5. Mısır: Toryum Kaynakları (ton olarak): 380,000

4. ABD: Toryum Kaynakları (ton olarak): 595,000

3. Avustralya: Toryum Kaynakları (ton olarak): 595,000

2. Brezilya: Toryum Kaynakları (ton olarak): 632,000

1. Hindistan: Toryum Kaynakları (ton olarak): 846,000

Haluk Özdil'den 10 lira iddiası

Ne Var Ne Yok Youtube kanalında konuşan Haluk Özdil, "Şu an toryum adım adım hayata geçmeye başladı. 2007'de Engin Arık topraklarımızın zenginliğinden söz etmişti. İlerleyen yıllarda özellikle elektrik konusunda faydasını göreceğiz. Toryum toprak elementleri arasında. Çin ve Hindistan'da elektrik santralleri kuruldu. Bunlar toryum ile çalışıyor. Eskişehir'den güzel haberi aldık. Ankara yakınlarında bir üretim yeri açıklanabilir. Stratejik bir konu bu. Dünyanın ilk santraline imza atabiliriz. Elektrikten kaynaklı tüm maliyetler yüzde 1'e düşebilir. Bu proje hayata geçerse elektrik faturaları 10 liralara kadar düşebilir. Maden Teknik Araştırma Enstitüsü'ne bakarsanız dünyadaki toryum miktarının yüzde 99'u ülkemizde. Kasıtlı olarak toryum konusunda zengin olmadığımız ifade ediliyor. Ama öyle değil" demişti.