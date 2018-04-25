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"Dünya okçuluğunun merkezi burası"

Okullararası Okçuluk Müsabakaları'nın ödül törenine katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 22:09
"Dünya okçuluğunun merkezi burası"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, okçuluğun geçmişimizde önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, "Dünya tarihinin en önemli okçuları bizim dedelerimiz. Dünya okçuluğunun merkezi burası. Burası için son 6 yıldır yapılan çalışmalarda emeği geçenlerin katkılarıyla yeniden dünya okçuluğunun merkezi haline geldi. Burada ok atmak mühim bir mesele" dedi.

Okçular Vakfı'nın destekleriyle Türkiye Okçuluk Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Okullararası Okçuluk Müsabakaları"nın ödül töreni yapıldı. Okçular Vakfı Spor Kulübü'nde yapılan törende 326 okuldan bin 101 lisanslı ok sporcusunun yarıştığı “İstanbul Okullar Arası Okçuluk Müsabakaları'nda" dereceye girenler ödüllendirildi. 

Olimpik ve Makaralı Yay dallarında bireysel olarak 12 kategoride yapılan yarışmanın ödül törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. 

"DÜNYANIN EN İYİ OKÇULARI BİZİM DEDELERİMİZ"

Ödül töreninde bir konuşma yapan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan okçuluğun geçmişimizde önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, "Dünya tarihinin en önemli okçuları bizim dedelerimiz. Dünya okçuluğunun merkezi burası. Burası, son 6 yıldır yapılan çalışmalarda emeği geçenlerin katkılarıyla yeniden dünya okçuluğunun merkezi haline geldi. Burada ok atmak mühim bir mesele. Burası bir tekke. Ok attığınız zaman ecdadın nasıl ve neden ok attığını sakın unutmayın. Onlar tarihin en iyi okçuları, pehlivanları olduysa o ruha ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"BURADA YETİŞEN OKÇULAR DÜNYANIN EN İYİ OKÇULARI OLACAK"

Okçuluktaki başarıları dünya seviyesine çıkarttıklarını söyleyen Erdoğan, "İnanıyorum ki Tokyo'dan itibaren olimpiyat madalyaları ülkemize gelmeye başlayacak. Bu madalyaları alanlar sizin aranızdan çıkacak. Burada yetişen okçular dünyanın en iyi okçuları olacak." dedi. 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 22:09
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