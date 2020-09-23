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Dünya Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Mısır'daki göstericilerin taleplerine cevap verilmesi çağrısı
Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Mısır'daki göstericilerin taleplerine cevap verilmesi çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Mısır'daki göstericilerin taleplerine cevap verilmesi çağrısında bulunarak göstericilere saldırmanın "haram" olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:28:00 -
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Mısır'daki göstericilerin taleplerine cevap verilmesi çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el Karadağı, Mısır'daki göstericilerin taleplerinin cevaplanmasını istedi ve göstericilere saldırmanın "haram" olduğunu belirtti.

Karadağı, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah al-Sisi'ye yönelik gösterilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Göstericilere saldırmanın haram olduğunu belirten Karadaği, barışçıl gösterilerin tüm uluslararası kanun ve sözleşmelerde meşru bir hak olduğunu vurguladı.

Karadağı, göstericilerin adaletsizliği, siyasi ve ekonomik başarısızlığı, evlerinin ve camilerinin yıkılmasını reddettiklerini, bu nedenle haklarına saygı gösterilmesi ve engellenmemesi gerektiğini belirtti.

Karadaği, halkın taleplerinin cevaplanmasını istediklerini belirterek, Mısır'daki onurlu asker ve polisleri Mısır halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

İspanya'da yaşadığı söylenen Mısırlı muhalefet Muhammed Ali, gösterilerin ilk yılı olan Pazar günü geçen yıl 20 Eylül'de Mısır halkına "Cumhurbaşkanı Abdulfettah al-Sisi rejimine karşı protestolar organize etme" çağrısını tekrarladı. .

Ali, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı protestoların her gün sürmesi çağrısında bulundu.

Çağrıların ardından meydanlara çıkan yüzlerce gösterici gözaltına alındı, ancak daha sonra çoğu serbest bırakıldı.

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