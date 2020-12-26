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Dünya Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden koronavirüs fetvası
Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden koronavirüs fetvası

Dünya Müslüman Alimler Birliği, uzman doktorların onayından geçen koronavirüs aşısının İslam dinine uygun olduğu yönünde fetva verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:35:00 -
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden koronavirüs fetvası

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısı konusunda doktorlara güvenmenin zorunlu olduğunu bildirdi.

Alman şirketi "Pfizer-Biontech" başta olmak üzere Kovid-19 aşılarıyla ilgili çok sayıda soru aldığını belirten Karadaği, "Tıp camiası, bu aşının belirli bir grup ve kişiler için gerekli olduğuna karar verirse bu, akıl ve beden sağlığının korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi açısından dini açıdan da kabul görür." ifadesini kullandı.

Hazreti Peygamber'in "İslam'da zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur." hadisine dayanarak salgın durumunda tedavinin gerekli olduğu yönünde kararlar bulunduğuna değinen Karadaği, fetvaların da ancak ilim ehli tarafından verilebileceğini kaydetti.

Karadaği, fetvanın, uzman makamların aşıya onay vermesi, faydasını ve tesirini kanıtlamasına bağlı olacağını, burada da tamamen faydalı olması değil, faydasının ağır basması şartının aranacağını belirtti.

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