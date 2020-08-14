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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden çok sert açıklama: Büyük ihanet

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in yaptığı anlaşmayı 'Büyük ihanet' olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 15:56:00 -
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden çok sert açıklama: Büyük ihanet

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail diplomatik ilişkileri geliştirme anlaşmasına sert tepki gösterdi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden yapılan açıklamada "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ile (Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed) Bin Zayid anlaşması büyük ihanettir. Bu anlaşma, Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa ve Filistin haklarına karşı işledikleri suçlara karşı verilmiş büyük bir ödül." denildi.

İslam dünyasının ilk davamız olan Filistin meselesini korunması için bu anlaşmanın reddedilmesi gerektiği belirtilen açıklamada "İslam aleminin, sel pisliği gibi bu tür ihanetlerle kararlılığını zayıflatmaması gerekir. Hak, her daim kalan ve kazanandır." ifadeleri kullandı.

Erdoğan da tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada BAE-İsrail anlaşmasına sert tepki göstererek "Filistin'e yönelik atılan adım yenilir yutulur bir adım değil.Dışişleri bakanıma talimatı verdik. Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak bizim de büyükelçiyi geri çekmek gibi bir adım olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i yedirmedik yedirmeyeceğiz." demişti.

 

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