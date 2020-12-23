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Spor Dünya Motokros Şampiyonası'nın resmi oyununda Afyonkarahisar da yer alıyor
Spor

Dünya Motokros Şampiyonası'nın resmi oyununda Afyonkarahisar da yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-23 20:43:03 -
Dünya Motokros Şampiyonası'nın resmi oyununda Afyonkarahisar da yer alıyor

ANKARA (AA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 2020 resmi oyunu piyasaya çıkarken, oyun meraklıları, bu versiyonda Afyonkarahisar pistinde de yarışabilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en popüler spor organizasyonları arasında ilk 10 sırada gösterilen MXGP'nin resmi oyununun yeni versiyonu meraklılarıyla buluştu. Afyonkarahisar'ın da yer aldığı oyun, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanıyor.

2018 ve 2019 yıllarında ödül alan ve dünyanın en iyi pisti seçilen Afyonkarahisar pisti, dünya çapındaki oyunseverlerin de dikkatini çekiyor. Oyunda, Afyonkarahisar ilinin ve Afyon Motor Sporları Merkezi'nin bütün özellikleri yer alıyor.

MXGP 2020, oyunseverlere resmi pistlerdeki yarışın yanı sıra pist editörü imkanı da sunuyor. Böylece oyuncular, kendi hazırladıkları etaplarda çöller, nehirler, ormanlar gibi farklı ortamlar ekleyerek de yarışabiliyor. İnternet üzerinden karşılıklı rekabet imkanı da veren oyunda pist ve bölgeye dair yorumlar da sesli olarak yarış anlatımında oyuncularla paylaşılıyor.

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