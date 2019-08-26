Dünya Motokros Şampiyonası’nın iletişim sponsoru Türksat oldu

Türksat, 6-9 Eylül tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek Dünya Motokros (MXGP) Şampiyonası’nın iletişim sponsorluğunu üstlendi.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, törende yaptığı konuşmada, "Türk sporcusunun başarılarını dünyaya duyurmak için şampiyonanın iletişim sponsorluğunu üstleneceğiz. Türkiye’de motokros gibi hız ve cesaret gerektiren ekstrem sporlara ilgi her geçen gün artarken, bu ilginin meyvelerini uluslararası mücadelelerde ortaya konan başarılarla toplamaya başladık" diye konuştu.

Bu tarz etkinliklerin zihinsel dönüşümün önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Şen, şöyle konuştu:

"Motosiklet ulaşım aracı olmasının yanı sıra zorlu bir spor branşı. MXGP bu zorlu koşullarda yapılan en önemli yarışmalardan bir tanesi. Ülkemiz geçen yıl bu organizasyonu başarıyla gerçekleştirdi ve en iyi teknik altyapının sahibi oldu. Biz Türk dizileri ve filmleriyle Türk ve Türkçeyi Türksat uyduları aracılığıyla dünya üzerinde 3 milyar nüfusa ulaştırdığımız gibi Türk sporcusunun başarılarını da dünyaya duyurmak için MXGP turnuvasının iletişim sponsorluğunu üstleneceğiz."

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar da kendilerine verdikleri destekten dolayı Türksat yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti. Uçar, organizasyon kapsamında yapılacak yayın ve etkinliklerin, sportif performansların yanı sıra Türkiye’nin potansiyelini 186 ülkeye ve 3 milyar insana ulaştırarak yaklaşık 200 milyon avroluk tanıtım fırsatı oluşturacağını söyledi.

Şen ve Uçar, sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek motorcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.