Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru





AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde 6-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayak yarışları öncesi Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile bir alışveriş merkezi arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Kent merkezinde hizmet veren alışveriş merkezinin etkinlik alanında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, bu yıl 6-8 Eylül'deki yarışlara ikinci kez ev sahipliği yapılacağını hatırlattı.

Akülke, yarışların bir festival havasında gerçekleştirileceğini, konser ve organizasyonlarla da destekleneceğini dile getirerek, ilk organizasyonda yaşanan birçok zorluğu Afyonkarahisar Belediyesi ve diğer paydaşlar sayesinde aştıklarını belirtti.

Geçen senenin tecrübesiyle bu yıl daha iyi bir organizasyon gerçekleştireceklerini aktaran Akülke, sponsor firmaya teşekkür ederek, "Afyonkarahisar'daki diğer iş veren ve iş insanlarını bu organizasyona sahip çıkmaya ve destek vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Park Afyon AVM Genel Müdürü Mustafa Bayrak ise organizasyonda olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını kaydederek, "Bu organizasyonda ülkemizi tanıtma anlamında Afyonkarahisar'ın tanıtımı anlamında bulunmanın değerli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından taraflar, sponsorluk sözleşmesini imzaladı.