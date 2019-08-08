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Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru

- TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke:- "Teknik olarak dört ayrı kategoriye çıkan organizasyon için pistte bir takım teknik değişiklikler zorunlu hale geldi. Altyapıda bazı eksiklerimiz vardı onları tamamlıyoruz. 30 Ağustos’a kadar hiçbir eksiğimiz kalmadan hazır bir vaziyette organizasyonu bekleyeceğiz"

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:18
Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru


AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, 6-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın yapılacağı pistlerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki incelemelerin ardından Zeybek ile Akülke, devam eden çalışmalara nazar değmemesi için basın mensuplarına nazar boncuğu dağıttı.

Zeybek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek organizasyonun hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gerek federasyon yetkililerimizi, gerekse belediye personelimi emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yıl dünyanın en iyi pisti seçilen Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde sağ olsunlar hiçbir aksaklık olmadan dahi iyisini yapmak için gece gündüz çalışıyorlar. Yarışmaların startında ya da finalde Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrif etmesini bekliyoruz. Kendisini en iyi şekilde ağırlayıp yapılması gereken neyse fazlasıyla yapmaya gayret gösteriyoruz. Şampiyonanın ilimizin ve ülkemizin tanıtımına ciddi katkı sağlayacağından hiç şüphem yok."

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Düzenlenecek organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayesinde olmasının Afyonkarahisar için büyük bir onur olduğunu söyleyen Akülke, şöyle devam etti:

"Sağ olsun belediye başkanımız mazbatayı aldıktan sonra tüm ekipleriyle birlikte bu işe son derece ilgi gösterdi, destek verdi. Pistimize ilave olarak yapılacakları gece gündüz çalışarak tamamlamaya gayret ediyoruz. Rampamız farklı yönde değişti. Teknik olarak dört ayrı kategoriye çıkan organizasyon için pistte bir takım teknik değişiklikler zorunlu hale geldi. Altyapıda bazı eksiklerimiz vardı onları tamamlıyoruz. 30 Ağustos'a kadar hiçbir eksiğimiz kalmadan hazır bir vaziyette organizasyonu bekleyeceğiz."

Biletlerin geçen seneki satış rakamlarını dörde katladığını söyleyen Akülke, "Biletlere inanılmaz bir ilgi var. Geçen hafta başkanımızın talebi üzerine sadece Afyonkarahisar halkı için biletler 50 liraya düştü. Diğer şehirlerde 100 liraya satılan bilet, Afyonkarahisar'da yüzde 50 indirimli oldu. Bu organizasyon Afyon'un ama Afyonla birlikte Türkiye'nin bir organizasyonu. Şehrimizin ve halkımızın bu organizasyona sonuna kadar sahip çıkması gerekiyor. Önü çok açık bir organizasyon." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:18
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