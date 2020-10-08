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Spor Dünya Moto3 Şampiyonası ve BMU Avrupa Şampiyonalarında 10 milli sporcu yarışacak
Spor

Dünya Moto3 Şampiyonası ve BMU Avrupa Şampiyonalarında 10 milli sporcu yarışacak

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:04:02 -
Dünya Moto3 Şampiyonası ve BMU Avrupa Şampiyonalarında 10 milli sporcu yarışacak

ANKARA (AA) - Fransa'da Dünya Moto3 Şampiyonası'nda, Romanya ve Bulgaristan'da BMU Avrupa Şampiyonaları'nda hafta sonu 10 milli sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın onuncu ayak yarışları için Fransa'daki 4.2 kilometre uzunluğa sahip Le Mans Pisti'nde 10-11 Ekim tarihlerinde ter dökecek.

Red Bull KTM Tech 3 takımıyla üst sıralarda yer almak için mücadele edecek 17 yaşındaki milli sporcu, yarın serbest antrenmanlara başlayacak, 10 Ekim Cumartesi günü sıralamalarda yarışacak. 11 Ekim Pazar günü ise genç sporcu, TSİ 12.20'de 22 tur üzerinden gerçekleşecek yarışta derece arayacak.


- BMU Avrupa Şampiyonalarına 9 sporcu katılacak


Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından düzenlenen BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nın final ayağı ise 10-11 Ekim tarihlerinde Romanya'da yapılacak.

Ciolpani şehrindeki TCS Yarış Pisti'nde düzenlenecek şampiyonada 65 cc sınıfında Efe Okur, MX1 sınıfında da Volkan Özgür Türkiye'yi temsil edecek.

BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nın 5. ve 6. ayak yarışları da Bulgaristan'ın Plevne şehrinde organize edilecek. Dolna Mitrapolia Pisti'ndeki sezonun son yarışına Türkiye'den Yunus Erçelik, Ömer Utku Karpuz, Galip Satıcı, Altuğ İnan, Abdullah Köken, Harun Akgün ve Fatih Şahin katılacak. 10 Ekim Cumartesi günü 5. ayak, 11 Ekim Pazar günü de 6. ayak yarışları koşulacak.


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