  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dünya mirası Nemrut'ta Kurban Bayramı yoğunluğu

Yeniakit Publisher
2020-08-01 23:03:52 -
Dünya mirası Nemrut'ta Kurban Bayramı yoğunluğu

ADIYAMAN (AA) - Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nda, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde yer alan Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda, bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ziyaretçilerin ateşlerinin ölçülerek maskeli şekilde ağırlandığı Nemrut Dağı, konuklarına muhteşem manzara eşliğinde güneşin en güzel doğup batığı anları yaşatıyor.

Nemrut Dağı Milli Parklar Şefliği Görevlisi Bilal Mente, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre ziyarete kapatılan Nemrut Dağı'nın şu an ise bayram tatili dolayısıyla yoğun olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı