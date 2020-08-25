Dünya Melek Yatırım Forumu ABD ofisinin açılışı internet üzerinden gerçekleştirildi

WASHINGTON (AA) - Dünya Melek Yatırım Forumunun (WBAF), ABD'nin başkenti Washington DC'deki ofisinin açılış töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenen etkinlikle yapıldı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının "Davos"u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu'nun ABD ofisi, internet üzerinde yapılan tören ile açıldı.

WBAF Başkanı Baybars Altuntaş, geçmişte "icatın" önemli olduğunu, şimdilerde ise "inovasyonun" daha önemli bir konuma geldiğini söyledi.

Altuntaş, "Bir şey icat edebilecek kadar zeki bir insan olmanız, küresel çapta bir başarı hikayesi yazmanız için yeterli değildir. Aynı zamanda girişimcilik yetenekleriniz ve girişimci ortaklarınız olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Girişimcilik konusundaki engellerden birinin de finansal destek bulmak olduğunun altını çizen Altuntaş, WBAF aracılığıyla melek yatırımcıları, girişimcilerle buluşturduklarını vurguladı.

Altuntaş, dijital dönüşümün de inovasyon açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Kovid-19 salgını ortaya çıkması bence, iş dönüşümü ve dijital dönüşümün önemi konusunda bize bir ipucu verdi." ifadesini kullandı.

WBAF'nin misyonlarının "girişimciler için finansal kaynaklara ulaşımı kolaylaştırmak, finansal dahiliyeti artırma ve cinsiyet eşitliğini öne çıkarma" olduğunu vurgulayan Altuntaş, "Washington DC'de ofisimizi açarak, bu misyonlarımızın Kuzey Amerika'da ve hatta Güney Amerika'da yayılmasını güçlendireceğiz." dedi.

Açılış törenine, Altuntaş'ın yanı sıra, ABD Hükümet Blok Zinciri Birliği Müdürü Gerard Dache, Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Başkanı Itai Manyere, ABD Temsilciler Meclisi eski üyesi Jim Moran, Blok Zinciri Araştırma Enstitüsü Kurucusu ve Yöneticisi Don Tapscott, Kosta Rika'nın eski Dışişleri Bakanı Manuel Gonzalez Sanz ve WBAF ABD Ofisi Direktörü Ingrid Vasiliu Feltes konuşmacı olarak katıldı.







