Dünya mazlumları Türkiye için dua ediyor! Ümmet uyanırsa Batı sömüremez

25 yıldır başta açlık, kuraklık, doğal afet ve krizlerin yaşandığı coğrafyalar olmak üzere 130'u aşkın ülkeye insani yardım götüren İHH İnsani Yardım Vakfı, birçok ülkede insani diplomasi ve insan hakları ihlallerinin araştırılması konularında da çalışma yürütüyor. Vakfın, 1992'de başlayan Bosna Savaşı'na kayıtsız kalamayan gönüllülerin başlattığı insani yardım çalışmalarının 1995'te kurumsal kimliğe bürünmesiyle İstanbul'da hayat bulduğunu anlatan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İHH'nın, Türkiye'nin uluslararası çalışan ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu da söyledi. Bosna ile başlayan faaliyetlerin 130'dan fazla ülkede yürütüldüğünü anlatan Yıldırım, ağırlıklı olarak açlık, kuraklık, doğal afet ve krizlerin yaşandığı bölgelerde ihtiyaç sahiplerini desteklediklerini ifade etti.

Yetimin dini ırkı sorulur mu?

İHH’nın, 2010'da meydana gelen depremin ardından Haiti’ye giden ilk teşkilat olduğunu da hatırlatan Yıldırım, şunları anlattı: "Bir cami vardı, avlusunda yardımları dağıttık. Yardım dağıtacak mekanlar bulamadığımız zaman kiliselerin bahçelerini bize açtılar. Orada en fazla dikkatimizi çeken şey; yetim çocukların sahipsizliğiydi. Bunların anne ve babası Müslüman değildi ama yetimin dini, dili, ırkı sorulur mu? Halen Haiti'de yetimlerimiz var, onları alıyoruz, okutuyoruz, üniversite aşamasına getiriyoruz ve hayata tutunmalarını sağlıyoruz. Japonya'da tsunami olduğu zaman oraya giden ve en son çıkan kuruluş yine İHH idi. Radyasyon yayılmış, Japonlar çıkmış, arkadaşları aradım, 'Siz de çıkın, niye duruyorsunuz?' diye. Ağladığım anlardan biridir, 'Ağabey burada halen insanlar var' dediler. Japonya devleti çekilmiş, İHH orada kimsesiz, yaşlı, sokakta kalan insan için radyasyonu göze alıyor, bedel ödüyor." İnsanlarla ilişkilerini doğruluk üzerine kuranların güven kazandığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti: "İHH'nın güvenilirliği, eminlik sıfatı çok önemli. Türkiye'nin de öyle. Bir bölgede 'Ben Türkiye'den geliyorum' dediğinizde artık size saygı, sevgi farklılaşıyor. Ama bunda İHH'nın da bir nebze katkısı olduğu için ayrıca mutluyuz. Türkiye İslam coğrafyasının ortasında. İslam dünyasına karşı dünyadaki birçok güç birleşmiş durumda. İslam coğrafyasının birlik olmasından çekinen ülkeler bu bölgelerde savaş ve kaos peşinde. İslam dünyası uyanırsa, bir araya gelirse büyük devletlerin çoğu bu toprakları sömüremeyecek. Bunu fark ediyoruz. Bunun için her savaş bölgesinde arabuluculuklar oluşturuyoruz. İnsani diplomasi dediğimiz bu. Mesala Filipinler ile Moro arasında, Somali'de, Afganistan'da, Suriye, İran arasında arabuluculuklar yapabiliyoruz. Esir değiş tokuşları yapıyoruz. Türkiye çok büyük ve güçlü bir devlet. Gidilen coğrafyalarda bunu derinden hissediyoruz.”

İncil'i verip elması aldılar

Yıldırım, Batı’nın insani yardım faaliyetlerini ise şöyle anlattı: "Sadece insanların karınlarını doyurmak için bir paket götürmek insani yardım olarak algılanmıştır ama Batı'nın kuruluşları daha geniş düşünür. İnsani yardım yani gıda verirler, kalıcı eserler ortaya koyarlar, toplumu dönüştürürler, daha sonra tüccarları gider, medyası zaten vardır, yeraltı kaynaklarını alırlar. Hani Afrikalılar diyor ya 'Onların elinde İncil vardı, bizde elmas var. İncil'i bize verdiler, elması onlar aldı'. Şimdi bu yardım kuruluşları iyi niyetli olursa başka iş, kötü niyetli olursa başka iş yaparlar."

Merhametliler topluluğu

Vakfın güven veren, samimi ve şeff af çalışmalarının gönüllü ve bağışçı sayısını da artırdığını kaydeden Yıldırım, vakfın gücünü önce Allah'tan, sonra halktan aldığını söyledi. Türk halkını ‘merhametliler topluluğu’ olarak tanımlayan Yıldırım, "Türk toplumu yardım bilincinde zirveyi yakaladı. Allah daha da artırsın. Mazlum coğrafyalardaki insanlar Türkiye'yi çok seviyor. Allah'ın sevgisini bir mazlumun kalbinde ararsın. Dünyanın çoğu ülkesi Türkiye'ye karşı. Türkiye niye ayakta? Çünkü mazlumların da duası var” diyerek sözlerini tamamladı.

99 bin 568 yetimin tüm ihtiyaçları karşılanıyor

İHH, Suriye'ye iç savaşın başladığı günden itibaren insani yardım taşıyor. Suriye'deki çalışmalarını 14 merkez ve ofi sten koordine eden vakfın yaklaşık 500 personel ve gönüllüsü bu bölgede çalışıyor. Suriye'de 4 milyon 398 bin 457 bağış hareketi gerçekleştiren vakıf, Suriyeli mültecilere 404 milyon 929 bin 879 dolar tutarında yardım ulaştırdı. Suriye'de bugüne kadar giyimden gıdaya, ısınmadan ilaca, inşaat malzemesinden çadıra ve yakıta kadar birçok malzeme yardımında bulunan vakıf, halihazırda Suriye'de 20 bin briket ev inşa ediyor. 51 ülkede ve Türkiye'de 99 bin 568 yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstlenen vakıf, eğitim, sağlık, gıda, barınma gibi konularda onlara destek veriyor. Her yıl ise dünyanın 120 ülkesindeki 800 bin yetime yardım ulaştırıyor. 13 yılda İHH'ya verilen destekle dünyada 130 binden fazla kişi katarakt çalışmalarıyla ışığa kavuştu. Vakıf, 20 yılda, 37 ülkede, 8 bin 520 su kuyusu açtı. Ayrıca 483 su kuyusunun inşası devam ediyor. İHH hayırseverlerin desteğiyle birçok ülke ve bölgede inşa etiği yetimhane, okul, cami, yemekhane, barınak, sağlık merkezi ve öğrenci yurdu gibi 399 kalıcı eserle binlerce mazluma umut oldu.

İHH, Türkiye’deki yetimlere uzaktan eğitim için tablet dağıtacak

İHH İnsani Yardım Vakfı, pandemi sürecinde uzaktan eğitime devam eden Türkiye’deki yetim çocuklara tablet hediye edecek. İHH'dan yapılan yazılı açıklamada, eğitimin yeniden başlamasıyla birçok öğrencinin evinden derslerine devam ettiği belirtilerek, uzaktan eğitim için imkanı olmayan yetim çocukların ise derslere katılamadığı aktarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitimcilerin gayretiyle operatör firmalarının data hediyeleriyle katkı sağladığı eğitim seferberliğine İHH İnsani Yardım Vakfının da destek sağladığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Türkiye'de 14 bin 900 yetim var

"Eğitimde Dayanışma Vakfı' adını verdiği yeni kampanya ile birlikte İHH, Yetim Sponsorluk Sistemi'yle Türkiye’de destek olduğu yetim çocuklara, uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri için tablet hediye edecek. Yetimlere hediye edilecek olan tabletlerin dahili hafızası 32 GB, ekran boyutu 10 inç ve içerisinde 4G teknolojisi bulunacak." Yetim Sponsorluk Sistemi ile Türkiye ve dünyada toplamda 99 bin 568 yetime yardım ulaştıran İHH’nın Türkiye içerisinde ulaştığı yetim sayısı ise 14 bin 900.