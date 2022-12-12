Dünya Kupası'nın yıldızı Kadıköy'e geliyor!

FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu dönemde hazırlık maçlarıyla formda kalmak için çaba göstermişti. Sarı - lacivertliler, çıktığı 4 hazırlık maçından da galibiyetle ayrılarak sezonun geri kalanı için olumlu sinyaller vermişti. Bir yandan da transfer için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin gündemine, Dünya Kupası'nda harikalar yaratan Fas Milli Takımı'nın stoperi Jawad El Yamiq geldi.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarına tam gaz devam eden lider Fenerbahçe'de transfer operasyonu da sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda stoper takviyesi yapmak isteyen yönetimin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Sabah'a göre; Dünya Kupası'nı yakından takip eden Fenerbahçeli scoutlar, harikalar yaratan Fas Milli Takımı'nın stoper oyuncusu Jawad El Yamiq'i radarına aldı.

Romain Saiss ile birlikte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken El Yamiq, takımının turnuva boyunca sadece 1 gol yemesi sebebiyle sarı - lacivertlilerin gözdesi haline geldi.

Özellikle çeyrek finalde oynanan Portekiz maçında dünyaca ünlü yıldızlara geçit vermeyen 30 yaşındaki savunmacının performansı, gözlemcileri oldukça etkiledi.

İspanya La Liga ekibi Real Valladolid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yamiq'in piyasa değeri ise 1.2 milyon euro olarak gösteriliyor.