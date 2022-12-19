Dünya Kupası'nın en iyi 11'i açıklandı! Sürpriz isim de var...
FIFA 2022 Dünya Kupası sona erdi. Fransız basınından L'équipe, dev organizasyonun en iyi 11'ini açıkladı.
FIFA 2022 Dünya Kupası sona erdi. Fransız basınından L'équipe, dev organizasyonun en iyi 11'ini açıkladı.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa kozlarını paylaştı. Tangocular normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten maçta rakibini seri penaltı atışları sonucu 4-2 yenerek 36 yıl sonra dünya şampiyonu oldu.
Fransız basınından L'équipe ise Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini açıkladı.
İşte o ilk 11:
"Livakovic (Dinamo Zagreb), Hakimi (PSG), Saiss (Beşiktaş), Gvardiol (Leipzig), Acuna (Sevilla), Enzo Fernandez (Benifca), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Modric (Real Madrid), Bukayo Saka (Arsenal), Messi (PSG), Mbappe (PSG)"