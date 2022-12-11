  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Spor

Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 09:25:00 -
Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları bugün oynanan 2 maç ile sona erdi.

Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu.

Dünya Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde;

13 Aralık Salı: 22.00 Arjantin - Hırvatistan

14 Aralık Çarşamba: 22.00 Fransa - Fas

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23