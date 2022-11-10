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Spor Dünya Kupası'nda ilginç yasak!
Spor

Dünya Kupası'nda ilginç yasak!

Galler Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan Gareth Bale'e turnuvada ilginç bir yasak uygulandı. Sosyal hayatında sık sık golf oynayan 33 yaşındaki futbolcuya ülke tarafından müdahale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 10:47:00 -
Dünya Kupası'nda ilginç yasak!

Galler Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan Gareth Bale'e turnuvada ilginç bir yasak uygulandı. Sosyal hayatında sık sık golf oynayan 33 yaşındaki futbolcuya ülke tarafından müdahale geldi.

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkelerin kadroları netlik kazanıyor. Galler ile son Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanan Gareth Bale'e turnuva öncesi yasak getirildi.

"GOLF OYNAMAK YASAK"
Futbol hayatından arda kalan vakitlerde sık sık golf oynayan 33 yaşındaki Galli oyuncuya ülkeden yasak geldi. Turnuva boyunca golf oynaması yasaklanan Bale'in sadece futbola odaklanması istendi.

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