Futbolseverler, Katar 2022 Dünya Kupası'nın ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman?

Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2022 Dünya Kupası ne zaman?

2022 Katar Dünya Kupası 20 Kasım ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanacak. 32 takımın yer alacağı turnuva 5 ayrı şehirde oynanacak.

32 takımın katılacağı turnuvanın grup aşamasında takımlar dörderli olmak üzere toplam sekiz gruba ayrılacak ve her grupta takımlar tek devreli lig usulü ile mücadele edecek ve gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecektir.

Ev sahibi Katar, otomatik olarak A1 pozisyonuna yerleşerek ilk maçını 21 Kasım 2022'de oynayacaktır.

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

FIFA 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Hazırlıkların son aşamaya geldiği organizasyonla ilgili FIFA'dan geçen ay yapılan açıklamada, Katar'da gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası için yaklaşık 2,5 milyon biletin satıldığı belirtildi.

Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi de yaptığı açıklamada, yakında 2022 Dünya Kupası biletlerinin Katar'ın dört bir yanında satışa sunulacağını bildirdi.

Açıklamada ayrıca 2022 Dünya Kupası biletini alan her katılımcının, Katar'a giriş için bilet sahiplerine sağlanan düşük harçlardan yararlanmak üzere yanında 3 kişiyi getirebileceği ifade edildi.

FIFA Dünya Kupası bünyesinde yürütülen altyapı çalışmalarından sorumlu Miras Yüksek Kurulu Teknik Ofisi Başkan Yardımcısı Yasir el-Cemal de 2022 Dünya Kupası bilet satışlarının yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünya kupası maçlarına ev sahipliği yapmak için inşa edilen en büyük stadyum olan Lusail Stadı'nın açılışında konuşan Cemal, kasım ayının başında ilk düdüğün çalınacağı dünya futbol şenliklerinde dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin buluşmasını dört gözle beklediklerini söyledi.

Cemal, "Bilet satışları bizleri çok memnun etti. Bölgemizde bir ilk olacak en büyük spor etkinliğini Katar topraklarında başlatmaya sadece haftalar kaldı." dedi.

"Hayya Kart" taşıyan kişilerin hiçbir harç ödemeden yanlarında 12 yaş altı çocukları bulundurabilecekleri bilgisini paylaşan Cemal, "Sporseverler dünyanın herhangi bir yerinden internet siteleri üzerinden konaklama rezervasyonlarını yapabilecekler. Her kesime hitap edecek şekilde 80 dolardan başlayan çeşitli konaklama seçenekleri var." diye konuştu.

2022 Katar Dünya Kupası boyunca maçların gerçekleşeceği stadyumlar arasındaki mesafenin en fazla 75 kilometre olacağını aktaran Cemal, sporseverleri her zaman etkinliklerin göbeğinde tutacak şekilde ulaşım hazırlıklarının sürdüğünü vurguladı.

Miras Yüksek Kurulu Teknik Ofisi tarafından hazırlanan dijital "Hayya Kart", 2022 Dünya Kupası şampiyonası süresince stadyum ve eğlence etkinliklerine giriş ile ulaşım araçlarında kullanılacak.