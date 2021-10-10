Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
Günün maçları 11 Ekim | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün milli maç var mı? Dünya Kupası eleme maçları ne zaman?
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 8. haftasında 11 Ekim Pazartesi akşamı E, G, H ve J gruplarında 11 maç oynanacak. Peki, dünya kupası eleme maçları hangi kanalda?
Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
G Grubu'nda 12 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Riga'daki Daugava Stadı'nda Letonya'ya konuk olacak. Futbolseverler, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.
Avrupa Elemeleri'nde bu hafta, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 12 Ekim Salı günü tamamlanacak.
8. haftada ikisi dışında maçların tamamı, TSİ 21.45'te başlayacak. Elemelerde 8. haftanın programı şöyle:
11 EKİM PAZARTESİ
E Grubu:
Belarus-Çekya
Estonya-Galler
G Grubu:
Letonya-Türkiye TRT 1
Hollanda-Cebelitarık
Norveç-Karadağ S Sport Plus
H Grubu:
Hırvatistan-Slovakya S Sport Plus
Kıbrıs Rum Kesimi-Malta (TSİ 19.00)
Slovenya-Rusya
J Grubu:
İzlanda-Lihtenştayn
Kuzey Makedonya-Almanya S Sport Plus
Romanya-Ermenistan
12 EKİM SALI
A Grubu:
Portekiz-Lüksemburg
Sırbistan-Azerbaycan
B Grubu:
Kosova-Gürcistan
İsveç-Yunanistan
C Grubu:
Bulgaristan-Kuzey İrlanda
Litvanya-İsviçre
D Grubu:
Kazakistan-Finlandiya (TSİ 17.00)
Ukrayna-Bosna Hersek
F Grubu:
Danimarka-Avusturya
Faroe Adaları-İskoçya
İsrail-Moldova
I Grubu:
Arnavutluk-Polonya
İngiltere-Macaristan
San Marino-Andorra