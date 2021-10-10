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Spor Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
Spor

Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maçları ne zaman saat kaçta?

Günün maçları 11 Ekim | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün milli maç var mı? Dünya Kupası eleme maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-10-10 15:16:00 -
Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maçları ne zaman saat kaçta?

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 8. haftasında 11 Ekim Pazartesi akşamı E, G, H ve J gruplarında 11 maç oynanacak. Peki, dünya kupası eleme maçları hangi kanalda?

Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maçları ne zaman saat kaçta?

G Grubu'nda 12 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Riga'daki Daugava Stadı'nda Letonya'ya konuk olacak. Futbolseverler, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.

Avrupa Elemeleri'nde bu hafta, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 12 Ekim Salı günü tamamlanacak.

8. haftada ikisi dışında maçların tamamı, TSİ 21.45'te başlayacak. Elemelerde 8. haftanın programı şöyle:

11 EKİM PAZARTESİ

E Grubu:

Belarus-Çekya

Estonya-Galler

G Grubu:

Letonya-Türkiye              TRT 1

Hollanda-Cebelitarık

Norveç-Karadağ               S Sport Plus

H Grubu:

Hırvatistan-Slovakya      S Sport Plus

Kıbrıs Rum Kesimi-Malta (TSİ 19.00)

Slovenya-Rusya

J Grubu:

İzlanda-Lihtenştayn

Kuzey Makedonya-Almanya       S Sport Plus

Romanya-Ermenistan

12 EKİM SALI

A Grubu:

Portekiz-Lüksemburg

Sırbistan-Azerbaycan

B Grubu:

Kosova-Gürcistan

İsveç-Yunanistan

C Grubu:

Bulgaristan-Kuzey İrlanda

Litvanya-İsviçre

D Grubu:

Kazakistan-Finlandiya (TSİ 17.00)

Ukrayna-Bosna Hersek

F Grubu:

Danimarka-Avusturya

Faroe Adaları-İskoçya

İsrail-Moldova

I Grubu:

Arnavutluk-Polonya

İngiltere-Macaristan

San Marino-Andorra

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