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Spor Dünya Kupası finalinde son düdük sonrası saha karıştı
Spor

Dünya Kupası finalinde son düdük sonrası saha karıştı

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Dünya Kupası finalinde son düdük sonrası saha karıştı

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya’nın Arjantin’i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından sahada gerginlik yaşandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Arjantinli Leandro Paredes’in, İspanyol futbolcular Eric Garcia ve Gavi’ye saldırdığı ileri sürüldü.

ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda oynanan finalde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Normal süresi golsüz tamamlanan mücadelede kupayı belirleyen gol uzatma bölümünde geldi. Ferran Torres’in attığı golle İspanya sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 2026 FIFA Dünya Kupası’nın sahibi oldu.

SON DÜDÜKLE GERGİNLİK YAŞANDI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada tansiyon yükseldi.

Arjantinli futbolcu Leandro Paredes’in, maçın sona ermesiyle birlikte İspanyol oyuncularla tartışma yaşadığı belirtildi.

PAREDES’İN GARCIA VE GAVI’YE SALDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yaşanan gerginlik sırasında Paredes’in önce İspanya Milli Takımı oyuncusu Eric Garcia’nın boğazını sıktığı, ardından Gavi’ye yumruk attığı öne sürüldü.

O anların ardından iki takım futbolcuları hızla araya girdi.

OYUNCULAR ARAYA GİRDİ

Saha içinde büyüme ihtimali bulunan gerginlik, futbolcuların müdahalesiyle yatıştırıldı.

İspanya cephesi şampiyonluk sevincini yaşarken, final sonrası yaşanan bu olay da karşılaşmanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

FİNALİN GÖLGESİNDE KALAN GERGİNLİK

İspanya’nın tarihi şampiyonluğuyla tamamlanan final, son düdük sonrası yaşanan olaylarla da gündeme geldi.

Arjantinli Leandro Paredes’in İspanyol futbolculara yönelik hareketleri, maçın ardından sosyal medyada ve futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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