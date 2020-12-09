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Spor Dünya Kupası elemeleri maçları ne zaman? | Milli maç ne zaman?
Spor

Dünya Kupası elemeleri maçları ne zaman? | Milli maç ne zaman?

Türkiye Hollanda maçı ne zaman? | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup kuraları geçtiğimiz gün çekildi. Kura çekiminin ardından fikstürler de belli oldu. Peki, milli maç ne zaman? | Türkiye Hollanda maçı ne zaman? | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:31:00 -
Dünya Kupası elemeleri maçları ne zaman? | Milli maç ne zaman?

Milli maç ne zaman?  | 2022 Dünya Kupası Katar’da düzenlenecek. Mevsim koşulları sebebiyle ilk kez Dünya Kupası organizasyonu yaz aylarında yapılmayacak. 2022 Dünya Kupası 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Dünya Kupası’na katılacak takımların belirleneceği Avrupa Elemeleri Grup maçlarının fikstürü belli oldu. Peki, Milli maç ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası elemeleri maçları ne zaman? | Milli maç ne zaman?

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile birlikte yer aldı. a Milli Takımımızın fikstürü belli oldu. İşte, milli maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

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