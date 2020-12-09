Dünya Kupası elemeleri maçları ne zaman? | Milli maç ne zaman?
Türkiye Hollanda maçı ne zaman? | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup kuraları geçtiğimiz gün çekildi. Kura çekiminin ardından fikstürler de belli oldu. Peki, milli maç ne zaman? | Türkiye Hollanda maçı ne zaman? | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları ne zaman?
Milli maç ne zaman? | 2022 Dünya Kupası Katar’da düzenlenecek. Mevsim koşulları sebebiyle ilk kez Dünya Kupası organizasyonu yaz aylarında yapılmayacak. 2022 Dünya Kupası 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Dünya Kupası’na katılacak takımların belirleneceği Avrupa Elemeleri Grup maçlarının fikstürü belli oldu. Peki, Milli maç ne zaman oynanacak?
Dünya Kupası elemeleri maçları ne zaman? | Milli maç ne zaman?
Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile birlikte yer aldı. a Milli Takımımızın fikstürü belli oldu. İşte, milli maç programı:
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye