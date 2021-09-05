Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde toplu sonuçlar
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin beşinci haftası başladı.
A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Cebelitarık'ı Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle 3-0 yendi.
Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç, Letonya'yı 2-0, Hollanda da Karadağ'ı 4-0'lık skorlarla mağlup etti.
D Grubu'nda oynanan maçta son dünya kupası şampiyonu Fransa, deplasmanda Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
İrlanda-Azerbaycan: 1-1
Sırbistan-Lüksemburg: 4-1
D Grubu
Finlandiya-Kazakistan: 1-0
Ukrayna-Fransa: 1-1
F Grubu
Faroe Adaları-Danimarka: 0-1
İsrail-Avusturya: 5-2
İskoçya-Moldova: 1-0
G Grubu
Letonya-Norveç: 0-2
Cebelitarık-Türkiye: 0-3
Hollanda-Karadağ: 4-0
H Grubu
Kıbrıs Rum Kesimi-Rusya: 0-2
Slovenya-Malta: 1-0
Slovakya-Hırvatistan: 0-1
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