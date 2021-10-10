Dünya Kupası Avrupa Elemeleri puan durumları
Dünya Kupası elemeleri puanları güncel | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maçları 11-12 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler haftanın programını ve güncel puan durumlarını merak ediyor. Peki, Türkiye’nin kaç puanı var?
2022 Dünya Kupası’na Katar ev sahipliği yapacak. Avrupa Elemeleri Grup maçları 8.haftayla devam edecek. Peki, hangi takımın kaç puanı var?
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri puan durumları
2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 8. haftasında 11 Ekim Pazartesi akşamı E, G, H ve J gruplarında 11 maç oynanacak. Avrupa Elemeleri'nde bu hafta, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 12 Ekim Salı günü tamamlanacak.
Elemelerde 8. haftanın programı şöyle:
11 EKİM PAZARTESİ
E Grubu:
Belarus-Çekya
Estonya-Galler
G Grubu:
Letonya-Türkiye TRT 1
Hollanda-Cebelitarık
Norveç-Karadağ S Sport Plus
H Grubu:
Hırvatistan-Slovakya S Sport Plus
Kıbrıs Rum Kesimi-Malta (TSİ 19.00)
Slovenya-Rusya
J Grubu:
İzlanda-Lihtenştayn
Kuzey Makedonya-Almanya S Sport Plus
Romanya-Ermenistan
12 EKİM SALI
A Grubu:
Portekiz-Lüksemburg
Sırbistan-Azerbaycan
B Grubu:
Kosova-Gürcistan
İsveç-Yunanistan
C Grubu:
Bulgaristan-Kuzey İrlanda
Litvanya-İsviçre
D Grubu:
Kazakistan-Finlandiya (TSİ 17.00)
Ukrayna-Bosna Hersek
F Grubu:
Danimarka-Avusturya
Faroe Adaları-İskoçya
İsrail-Moldova
I Grubu:
Arnavutluk-Polonya
İngiltere-Macaristan
San Marino-Andorra