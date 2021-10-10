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Spor Dünya Kupası Avrupa Elemeleri puan durumları
Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri puan durumları

Dünya Kupası elemeleri puanları güncel | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maçları 11-12 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler haftanın programını ve güncel puan durumlarını merak ediyor. Peki, Türkiye’nin kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2021-10-10 15:38:00 -
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri puan durumları

2022 Dünya Kupası’na Katar ev sahipliği yapacak. Avrupa Elemeleri Grup maçları 8.haftayla devam edecek. Peki, hangi takımın kaç puanı var?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri puan durumları

2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 8. haftasında 11 Ekim Pazartesi akşamı E, G, H ve J gruplarında 11 maç oynanacak. Avrupa Elemeleri'nde bu hafta, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 12 Ekim Salı günü tamamlanacak.

Elemelerde 8. haftanın programı şöyle:

11 EKİM PAZARTESİ

E Grubu:

Belarus-Çekya

Estonya-Galler

G Grubu:

Letonya-Türkiye              TRT 1

Hollanda-Cebelitarık

Norveç-Karadağ               S Sport Plus

H Grubu:

Hırvatistan-Slovakya      S Sport Plus

Kıbrıs Rum Kesimi-Malta (TSİ 19.00)

Slovenya-Rusya

J Grubu:

İzlanda-Lihtenştayn

Kuzey Makedonya-Almanya       S Sport Plus

Romanya-Ermenistan

12 EKİM SALI

A Grubu:

Portekiz-Lüksemburg

Sırbistan-Azerbaycan

B Grubu:

Kosova-Gürcistan

İsveç-Yunanistan

C Grubu:

Bulgaristan-Kuzey İrlanda

Litvanya-İsviçre

D Grubu:

Kazakistan-Finlandiya (TSİ 17.00)

Ukrayna-Bosna Hersek

F Grubu:

Danimarka-Avusturya

Faroe Adaları-İskoçya

İsrail-Moldova

I Grubu:

Arnavutluk-Polonya

İngiltere-Macaristan

San Marino-Andorra

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