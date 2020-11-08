Dünya Keşmir Farkındalık Forumu, Keşmir'de sivil toplum örgütlerine yönelik baskınları kınadı

ANKARA (AA) - Dünya Keşmir Farkındalık Forumu (WKAF), Hint güvenlik güçlerinin Cammu Keşmir'de sivil toplum örgütlerine düzenlediği son baskınları kınadı.

Merkezi ABD'de bulunan WKAF'dan yapılan açıklamada, Hindistan Ulusal Soruşturma Dairesinin (NIA) yürüttüğü baskınların "siyasi amaçlı" olduğu ve Keşmirlilerin seslerini susturmayı hedeflediği bildirildi.

Açıklamada, "Hindistan hükümetinin tartışmalı Cammu Keşmir bölgesinde süregelen Hindutva faşist saldırısını kınıyoruz. Modi hükümeti, Keşmirlilerin ve yerleşimci-sömürgeci gündemine, bölgedeki açık insan hakları ihlallerine karşı parmak kaldıran herkesin sesini bastırmaya kararlı görünüyor." ifadesi kullandı.

Uluslararası Af Örgütü dahil çeşitli insan hakları örgütleri, Hindistan'a baskınları durdurma çağrısı yapmıştı.

NIA geçen hafta Cammu Keşmir'de tanınmış insan hakları aktivistleri, gazeteciler, eğitim ve insani yardım örgütlerini hedef alan bir dizi baskın düzenlemişti.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı.

Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırdı.

Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirildi ve bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alındı.