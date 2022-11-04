‘Dünya Kâğıtsız Günü’nde daha çok ağaç için daha az kâğıt kullanıyoruz’

Pandeminin etkisiyle hızlanan dijital dönüşüm, şirketlerin verimliliklerinde artış sağlarken aynı zamanda ‘kâğıtsızlaşma’ süreçlerine de katkıda bulunuyor. Dünya Kağıtsız Günü’nün 6 Kasım’da Türkiye’de de kutlanması için öncü olan Türkiye’nin ilk dijital dönüşüm ajansı DDTECH, dijital belge yönetiminin zaman ve ağaç kurtardığını hatırlatıyor.

Kâğıt tüketiminde dünyada 16’ncı sırada yer alan Türkiye’de her yıl 6 milyon ton kâğıt ve karton tüketiliyor. Ortalama 70 kilogram kâğıt tüketen her bir kişi yılda 7 ağacın kesilmesine neden oluyor. Gelişen teknolojinin iş süreçlerine entegre olmasıyla hızlanan dijitalleşme, kâğıtsızlaşma trendinin de yükselmesine neden oluyor. Dünya Kağıtsız Günü’nün 6 Kasım’da Türkiye’de de kutlanması ve kâğıtsızlaşmayla ilgili farkındalık yaratılması için harekete geçen DDTECH, Kasım ayında şirketlerin basılı kâğıt kullanımına dikkat çekiyor.

6 Kasım her yıl dünya genelinde ‘Dünya Kağıtsız Günü’ olarak kutlanıyor. ABD’de başlatılan ‘Kağıtsız Günü’, bireylerin ve şirketlerin çevreye verdikleri zarar konusunda farkındalık yaratmak ve dünya genelindeki kâğıt tüketimini minimuma indirmek amacıyla başlatılmış bir girişim. ‘Dünya Kağıtsız Günü’nde şirketler basılı belge kullanmamaya çağrılıyor

Türkiye’nin ilk dijital dönüşüm ajansı DDTECH CEO’su Dr. Tanay Evliya, kuruldukları 2018 yılından bu yana sürdürülebilirlik bilinciyle hareket ettiklerini ve geliştirdikleri tüm çözümleri ‘kâğıtsızlaşma’ prensibi üzerine kurguladıklarını söyledi. Evliya, "Bugüne kadar ‘daha dijital, daha doğal’ vizyonuyla sunduğumuz ürün ve hizmetler sayesinde binlerce ağacın kesilmesine, tonlarca kâğıdın tüketilmesine engel olduk. Kâğıt ayak izini azaltmak için sunduğumuz dijital çözümlerle müşterilerimize hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de kâğıtsızlaşma stratejilerine destek oluyoruz” dedi.

Şirketlerin kâğıt tüketimi 120 milyar dolar

Dünyada 6 Kasım’da kutlanan ‘Kâğıtsız Günü’ ile ilgili Türkiye’de de farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirten Evliya, “Bugün dünyada şirketler basılı formlara yılda 120 milyar dolardan fazla para harcıyor. Bu basılı formların çoğu yalnızca üç ay içinde geçerliliğini yitiriyor. Genel olarak, ofislerde basılan sayfaların yaklaşık yüzde 45’i çöpe atılıyor. Bu israfa dikkat çekmek ve Kasım ayı boyunca ofislerdeki kâğıt kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmak istiyoruz. DDTECH’in iş süreçleri için sunduğu dijital çözümlerle verimliliği artırmakla kalmıyor, ofislerin ‘kâğıtsızlaşmasına’ da yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Yüzde 80 tasarruf mümkün

DDTECH’in grup şirketleri Dijital Kurye, Dijital İmza Platformu ve KnowYourX’in sunduğu uçtan uca teknoloji çözümleri ile müşterilerinin kâğıt işleme, yazdırma, dosyalama için yaptıkları harcamaların yüzde 80 oranında azaltılabildiğini vurgulayan Evliya, “Örneğin dijital sözleşme yönetimi, imza süreçlerinde yüzde 85 zaman tasarrufu sağlarken, hizmetlerin daha erken başlamasını ve gelirin öne çekilmesini sağlıyor. Bu süreç aynı zamanda ‘back office’ olarak adlandırılan kâğıt işlerini manuel işleyen personelin yükünü yüzde 52 azaltıyor, dolayısıyla da verimlilik artıyor” dedi.

‘250 milyonu aşkın kâğıt sayfadan tasarruf sağladık’

DDTECH’in Türkiye’nin en büyük şirketlerinin dijital dönüşüm süreçlerinde rol aldığını kaydeden Tanay Evliya, telekomünikasyon operatörleri, bankalar ve finansal kuruluşların dijital imza süreçleri için verdikleri hizmet sayısının yüzbinlere ulaştığını, bu sayede bugüne kadar 250 milyonu aşkın sayfa kâğıt tasarrufu sağlandığını, bunun da yaklaşık 50 bin ağacın kesilmemesi anlamına geldiğini vurguladı.