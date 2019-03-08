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Dünya Kadınlar Günü mağdur edilmiş kadınlarla kutlandı

CHP Kuşadası İlçe Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile parti binasında CHP ve İYİ Parti ilçe yönetimlerinin ve partili kadınların da katıldığı bir organizasyon yaptı.

08 Mart 2019 Cuma 21:38
Dünya Kadınlar Günü mağdur edilmiş kadınlarla kutlandı

CHP Kuşadası İlçe Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile parti binasında CHP ve İYİ Parti ilçe yönetimlerinin ve partili kadınların da katıldığı bir organizasyon yaptı.


CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek yaptığı konuşmada, “Dünya da kadınlar günü güçlü, bilinçli ve eşit kadınların günü olarak kutlanırken, hatta kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanırken, maalesef bizde halen sorunlar yaşanıyor. Kuşadası Belediyesi’nde ofis emekçisi olarak çalışan 12 kadınımız sırf CHP’li oldukları için çöpçü olarak sokaklara sürülmüştür. Ancak bu gurur abidesi kadınlarımız, yılmamış baş eğmemiş ve aslanlar gibi işlerini yaparak belediye başkanını rezil etmişlerdir.” dedi.


Gürbilek’ten sonra söz alan CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel ise, “Bugün Kuşadası Kadın Platformu çok güzel bir yürüyüş yaptı. Çok güçlü bir yürüyüştü. Kadınlar yürüyorsa her şey değişir. Siz yürümeye başladınız, bende sizinle birlikte sizin arkanızdan yürümek istiyorum. İnanıyorum ki Kuşadası sizinle değişecek. Hak hukuk adalet inancı için genel başkanım 70 yaşında kilometrelerce günlerce yol yürüdü. Hak, hukuk, adalet inancı insanın ruhuna bir kere girdiğinde tüm tahammül sınırlarını ve azmi tetikleyen, insanda yorulmak nedir bilmeyen bir enerjiye dönüşür. Bende deki de böyle.Benim hak, hukuk, adalet inancım Kuşadası sevdası ile birleşti.Ben 1 nisanda görev aldığımda biliyorum ki sizlerle birlikte Kuşadası’nda çok şey değişecek. Ben bu duygu ile 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nü anıyorum.Kadın mücadelesini yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız.” diyerek sözlerini bitirdi.


İşten çıkarılan işçilerden biri olan partili bir kadın işçi, söz alıp o dönem hem kendi hem de arkadaşlarının ve ailelerinin yaşadığı acıları anlattı.


Kadın işçinin konuşmasından çok etkilenen Ömer Günel, CHP Kadın Kolları Başkanı’ndan izin isteyerek kendisi için yaptırdığı çiçeği mağdur kadın işçiye hediye etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 21:38
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