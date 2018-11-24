



İSTANBUL (AA) - Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şennur Demir, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de organize edilen şampiyonada artı 81 kilo finalinde ringe çıkan Şennur Demir, Çinli Xiaoli Yang ile karşılaştı.

Rakibine hakem kararıyla 5-0 mağlup olan milli sporcu, podyumun ikinci basamağına çıktı.

Milli takım, şampiyonayı 1 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı. Daha önce 64 kiloda Sema Çalışkan ve 81 kiloda Elif Güneri, bronz madalya kazanmıştı.