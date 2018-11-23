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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Milli sporcu Şennur Demir finale yükseldi - Sema Çalışkan ve Elif Güneri bronz madalya kazandı

23 Kasım 2018 Cuma 17:05
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası


ANKARA (AA) - Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Şennur Demir, finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de organize edilen şampiyonada yarı final müsabakaları tamamlandı.

+81 kiloda mücadele eden milli sporcu Şennur Demir, Rus rakibi Kristina Tkacheva'yı 5-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Şampiyonada final müsabakaları, yarın yapılacak.

64 kiloda Sema Çalışkan ise Ukraynalı rakibi Mariia Bova'ya, 81 kiloda Elif Güneri de Çinli rakibi Lina Wang'a mağlup oldu ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:05
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