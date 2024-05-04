Dünya, İsrai zulmünü onlardan öğrendi! Gazze’deki karanlığı canlarıyla aydınlattılar

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde Gazze’deki gazeteciler, İsrail’in kanlı soykırımı başladığından bu yana haberlerini dünyayla paylaşmak için hayatlarını riske atıp, can veriyor... Gazze’de 7 ayda 142’den fazla gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü. Buna karşılık 3. yılındaki Ukrayna savaşında 17 gazeteci ve 20 yıl süren Vietnam Savaşı boyunca ise 63 gazeteci öldürüldü. Bu rakamlar İsrail’in Gazze’de basını kasıtlı hedef aldığını gözler önüne sererken tek amacları soykırımlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin dünyaya daha fazla yayılmasını önlemek.

Güney Afrika merkezli ActionAid isimli uluslararası yardım kuruluşu, Filistinli gazetecileri Gazze’de devam eden savaşı belgelemedeki “cesaretlerinden” ötürü övdü.

Dünya karanlıkta kalırdı

ActionAid Filistin’in savunuculuk ve iletişim koordinatörü Riham Jafari, “İnanılmaz derecede tehlikeli ve zorlu koşullar altında çalışan Filistinli gazetecilerin kahramanlığı ve cesareti olmasaydı, dünya Gazze’deki korkunç durum hakkında neredeyse tamamen karanlıkta kalacaktı. Bu kadar çok kişinin öldürülmesi, diğerlerinin ise (hem Gazze’de hem de Batı Yaka’da) keyfi tutuklamalar ve tacizlere maruz kalması dehşet verici. Orada krizin boyutu çok büyük: Cinayetlere son vermek ve bölgeye hayat kurtaran yardımın sağlanması için derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı” derken dünyadaki tüm basın ödüllerinin Filistinlilere verilmesi gerektiğini belirtti.

UNESCO, Gazze basınını unutmadı

Bu arada Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1997’den beri verilen Guillermo Cano Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü’ne bu yıl Gazze’de İsrail’in savaş suçlarını kayıt altına alarak dünyaya duyuran Filistinli gazeteciler layık görüldü. UNESCO’dan yapılan açıklamada, Gazze’deki Filistinli gazetecilerin, 2-4 Mayıs’ta Şili’nin Santiago kentinde düzenlenen Dünya Basın Özgürlüğü Konferansı kapsamında uluslararası medya profesyonellerinden oluşan jüri tarafından bu ödüle layık görüldükleri bildirildi.

Bir gazeteci öldürülürse 100 Filistinli gazeteci olmak ister

Öte yandan; Londra’da yaşayan Filistinli gazeteci Ahmed Alnaouq, İsrail’in Gazze’de gazetecileri hedef almasının başarılı bir strateji olmadığını belirterek, “Filistinli gazeteciler korkmaz. Başka ülkede olsa başarılı olabilirdi ancak Filistin’de bir gazeteci öldürürseniz 100 kişi gazeteci olmak ister. İsrail, Gazze’deki suçlarının ne kadar görülmesini istemese de gazeteciler onları dünyaya duyuracak” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO