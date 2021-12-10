Dünya iki ülkenin anlaşmasını konuşuyor! F-35’leri silip süpürdüler

Geçtiğimiz hafta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile 80 Rafale tipi savaş uçağı ve 12 helikopterin satışına ilişkin anlaşma imzaladığı duyurulmuştu. BAE ile Fransa arasında imzalanan anlaşma şaşkınlığa neden olurken, uzmanların üzerinde durduğu soru şu: Rafale anlaşmasının, gayri resmi olarak dondurulan F-35 alma çabaları üzerinde ne gibi bir etkisi olacak?

Bıden'a F-35 mesajı

BreakingDefense'ın aktardığı habere göre, Fransa-BAE anlaşması, on yıldır uzayıp giden müzakereler düşünülürse, bu kadar önemli bir anda uçak için ani bir anlaşmanın tesadüf olması zor...

Fransa ile yapılan anlaşmanın, en azından Washington'a, Biden yönetiminin F-35 tedarikindeki hareketi engellemeye devam etmesi durumunda Emirlik'in seçenekleri olduğu yönünde bir mesaj olduğu açık.

Anlaşma ile ilgili bilgi sahibi bir BAE askeri kaynağı Breaking Defense'e verdiği demeçte, "Bu, BAE'nin Çinlilerle olan 5G sözleşmesini iptal etmeyeceğinin ve ABD'nin şimdilik F-35 anlaşmasını sürdürmesini bekleyeceğinin açık bir işareti." diyerek, söz konusu iddiaları destekledi.

BAE, Rafale'nin F-4 versiyonunu Fransa dışında ilk kullanan ülke olacak. Yükseltilmiş radar sensörleri ve kaska monte ekran dahil olmak üzere geliştirilmiş yeteneklerle uçak, Mica NG havadan havaya füze ve 1.000 kg AASM Havadan Yere Silahlar gibi yeni silahlarla donatılacak.

Dassault Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Eric Trappier, "Mirage 5 ve Mirage 2000'den sonra, bu Rafale sözleşmesi iki ülkeyi birbirine bağlayan stratejik ilişkiyi ve şirketimizin uzun süredir talepkar ortağı olan Emirlik Hava Kuvvetleri'nin memnuniyetini pekiştiriyor." dedi.

Rafale müzakereleri ve F-35'e yönelme

Anlaşma, iki taraf doksanların sonlarından beri ara sıra müzakereler yürüttüğü için, birden bire ortaya çıkmadı. BAE'nin iki şartı olmasaydı, daha önce gerçekleşecekti: Birincisi, Rafale'nin yalnızca Fransız veya Avrupa değil, Amerikan yapımı silahları taşıyabilecek bir versiyonuna sahip olmak ve ikincisi Rafale'nin Emirati modelini yapmak.

Dassault her iki şartı da kabul etmedi, bu nedenle Emirlik 2011'de müzakerelerden çekildi.

BAE Hava Kuvvetleri daha sonra dikkatini F-15E, Typhoon ve Super Hornet gibi diğer gelecek vaat eden rakip uçaklara çevirdi, ancak aynı zamanda dikkatini F-35 avcı uçağına çevirmeye başladı. Ancak, görüşmeler sonunda Trump yönetimi tarafından alımı donduruldu. Kaynaklar, Biden yönetiminin BAE'ye Çin'in Huawei şirketi ile bağlarını koparması konusunda baskı yapmak için F-35 anlaşmasıyla ilgili hareketi askıya aldığını söylüyor.

BAE'nin, Washington'u F-35 anlaşmasını ilerletmeye zorlamak için Rusya'nın Su-75 Checkmate'ini imzalamakla tehdit edeceğine dair bir inanç vardı. Bunun yerine geçmişe uzandılar ve Rafale anlaşmasını şapkadan çıkardılar.

Orta Doğu savunma analisti Brandon C. Patrick, "Fransa-BAE müzakerelerinin on yıl boyunca uzadığı düşünüldüğünde, bu kadar önemli bir anda bu kadar çok uçak için ani anlaşmanın tesadüf olduğunu düşünmek zorç. BAE, sabırsızlığını veya anlaşmayı sonuçlandırma motivasyonunu göstermeyi umuyor olabilir." dedi.

Ancak bu, Rafael anlaşmasının saf bir siyasi oyun olduğu anlamına gelmez. BAE'nin her ikisine de yatırım yapmak istemesinin gerçek nedenleri var.

Patrick, "Şu anda Lockheed Martin'den sipariş edilen 50 F-35 ile birleştiğinde, bu 80 Rafale'nin, mevcut Emirlik savaş filosunu oluşturan 130'dan fazla F-16 ve Mirage 2000'in yerini alacak.' diyor.

Kaynak: Star.com.tr