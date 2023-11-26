Dünya Helal Zirvesi ve 10. İİT Helal Expo Fuarı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı 2023'ün ikinci günündeki panellerde helal finansın yapı taşlarına ve İslami finansa odaklanıldı.

Helal pazarının en önemli etkinliklerinden biri olan zirve, ikinci gününde devam eden 4 oturumda 20 konuşmacıyı ağırladı. Endonezya, Fildişi Sahili, Pakistan gibi ülkelerden helal sektörün önemli isimlerinin söz aldığı panellerde helal finansın dinamikleri ve İslami finans konuları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Moderatörlüğünü Katılım Finans Derneği Başkanı Doç. Dr. Munir Yaşar Kaya'nın yaptığı "Helal Finansının Yönetiminin Taşları" başlıklı panelde Ziraat Katılım Uluslararası Bankacılık Bölüm Başkanı Fehmi Tutulmaz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Ali Erdurmuş, Borsa İstanbul (BİST) Endeks Direktörü Levent Bilgin, Fildişi Sahili Helal Sertifika Üst Yöneticisi (CEO) Kamagate İbrahim ve Wixeman Strategic Business Wisdom CEO'su Noaman Abdul Majid katıldı.

Oturumda söz alan Ziraat Katılım Uluslararası Bankacılık Bölüm Başkanı Tutulmaz, İslam bankacılığı ile geleneksel bankacılık arasındaki farklara değindi.

Tutulmaz, "İslam bankacılığı olarak üretimi desteklersek toplumun iyi halini de desteklemiş oluruz. İslami helal ekonomi algısı kendini bireysel menfaat algısından ayırıyor. Hem toplumun iyiliğini gözetip hem de kar üretme amacındayız ancak bu, geleneksel bankacılıktaki gibi agresif bir kar amacı değil." dedi.

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"İslami finans sektöründe son 3 yılda büyüme mevcut"

SPK Başkan Yardımcısı Erdurmuş da İslami finans sektöründe son 3 yılda büyüme olduğunu belirterek, "2022 sonu itibarıyla 3,25 trilyon dolarlık hacme ulaştık. Bu sektörün yüzde 56'sı İslami bankalardan oluşuyor." diye konuştu. Türkiye'deki sukuk yatırımlarına değinen Erdurmuş, kamuya yönelik sukuk ihracının sınırlı kaldığını kaydetti.

Erdurmuş, "Sukuk yatırımcılarının sayısı 20 binden az, bu kişilerin çoğu da kurumsal sukuku tercih ediyor. Bu kesim arasında perakende sektörü yok, bunun nedeni de kamu payının düşük olması." ifadelerini kullandı.

Türk katılım fonlarına yönelik talepte ise artış olduğunu aktaran Erdurmuş, 10 milyarlardan 118 milyarlara çıkan bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.

BİST Endeks Direktörü Bilgin ise panelde katılım endeksleriyle ilgili bir sunum yaparak, ilk 30, 50 ve 100'deki hisselerin yer aldığı endeksler; katılım temettü ve katılım sürdürülebilir endeksi ve 30 eşit ağırlıklı endeks olarak 7 çeşit olduğunu anlattı. Bilgin, katılım finansmanı konusunda bir aydınlatma platform şablonu oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

"İİT ülkelerinin helal pazar büyüklüğünün 2026'da 504 milyar dolara yükselmesi bekleniyor"

Fildişi Sahili Helal Sertifika CEO'su İbrahim de helal ekonomide KOBİ'lerin rolüyle ilgili bilgi verdi.

İbrahim, KOBİ'lerin İİT ülkelerinin gayri safi milli hasılasına katkıda bulunduğunu belirterek "İİT ülkelerinin 2021'de 338 milyar dolar olan helal pazar büyüklüğünün 2026'da 504 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. İİT üyeleri sektörde 180 yatırım aldı ve 120 anlaşma gerçekleştirmiş durumda." yorumunu yaptı.

KOBİ'lerin küresel gayrı safi milli hasılanın yarısını oluşturduğunu belirten İbrahim, istihdamın yüzde 60-70'inin de KOBİ'ler tarafından sağlandığını ifade etti ve KOBİ'lerin İslami finansmana erişimlerinin artırılması halinde helal ekonomisinin daha hızlı büyüyeceği mesajını verdi.

Wixeman Strategic Business Wisdom CEO'su Noaman Abdul Majid ise 2022'de İslami finans toplam değerinin 16,4 milyar dolar olduğunu ve en fazla paya ABD'nin sahip olduğunu aktardı.

Majid, Müslüman ülkelerin İslami finansa öncülük edemediğini ve Müslüman ülkelerdeki sermayenin nereye yönlendirildiği gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Fuarın ikinci gününde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da fuarı ziyaret ederek stantları gezdi.