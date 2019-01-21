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Dünya helal sektörü Malezya'da buluşacak

MIHAS Fuarı, dünya helal sektörünü bir araya getirmek üzere 3-6 Nisan'da Kuala Lumpur'da düzenlenecek- Fuara, Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Japonya, Çin, Belçika, İran, Fransa, Hindistan, Filistin, Suudi Arabistan ve Güney Afrika başta olmak üzere 30'u aşkın ülke katılacak

21 Ocak 2019 Pazartesi 16:17
Dünya helal sektörü Malezya'da buluşacak

İSTANBUL (AA) - Malaysia International Halal Showcase (MIHAS Fuarı) dünya helal sektörünü bir araya getirmek üzere 3-6 Nisan'da Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek.

MIHAS açıklamasına göre Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu (MATRADE) tarafından organize edilen fuar, 3-6 Nisan'da Kuala Lumpur'daki Malezya Uluslararası Ticaret ve Fuar Merkezi’nde (MITEC) gerçekleştirilecek.

"Helal ürün ve hizmetlerin olimpiyatları" olarak adlandırılan MIHAS, ev sahipliği yapacağı global aktörlerin helal sektörüne katacağı ivmeyle yiyecek ve içecek sektörünün ötesine geçmeyi hedefliyor. İlaç, kozmetik, turizm, dijital ve e-ticaret, lojistik ve İslami finans gibi sektörlerin öne çıkacağı fuarda, bire bir iş toplantılarına ek olarak sektörün tanınmış isimlerinin katılacağı forumlarla katılımcılara iş bağlantısı ve öğrenme fırsatları sunacak.

Müslümanların yanı sıra Müslüman olmayanların da harcama gücündeki artış ile helal sektörü, kaliteli ve güvenilir ürünler veya hizmetler arayan tüketiciler için büyük bir ticari potansiyel sunuyor. Dünyadaki Müslüman nüfusun yüzde 63’ü Asya Pasifik'te yaşıyor. 2016'da bu bölgeden gelen talebin yüzde 55'inden fazlası Endonezya ve Malezya’ya aitti.

Küresel İslami Ekonomi Göstergesi’ne (Global Islamic Economy Indicator) göre helal pazarının potansiyel büyüklüğünün 2022 yılına kadar 3 trilyon doları aşması öngörülüyor. Yaşam tarzına ilişkin sektörlerde Müslümanların yaptığı harcamaların toplamı globaldeki harcamaların yaklaşık yüzde 12'sini temsil ediyor.

Dünya ekonomileri arasında helal ticaretine büyük bir ivme kazandıran MIHAS’da, 2005 yılından bu yana katılımcıları için toplamda 4,4 milyar doların üzerinde bir ticari hacim sunan Uluslararası Kaynak Programı adı verilen kaynak platformu yer alacak.

Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Japonya, Çin, Belçika, İran, Fransa, Hindistan, Filistin, Suudi Arabistan ve Güney Afrika başta olmak üzere 30'u aşkın ülkenin katılacağı MIHAS, 6 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayacak.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 16:17
  1. helal sektörü
  2. helal ürün ve hizmetler
  3. MIHAS Fuarı

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