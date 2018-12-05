“Dünya havalimanlarında Türk markaları olması lazım”

Pazarlama gurusu Philip Kotler’ın öncülüğünde 7 yıl önce kurulan World Marketing Summit (WMS), Japonya, Kanada, Bahreyn, Hindistan gibi dünyanın çeşitli ülkelerinin ardından dün, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi.

3 binden fazla kişi katıldı

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve küresel pazarlama profesyonellerinin en prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen Dünya Pazarlama Zirvesi’nin teması, ‘Pazarlamanın geleceği İstanbul’da tasarlanıyor’ olarak belirlendi.

3 binden fazla kişinin katıldığı Dünya Pazarlama Zirvesi’nde konuşan “Modern pazarlamanın duayeni” olarak anılan, dünyaca tanınmış yönetim ve pazarlama gurusu Profesör Philip Kotler, pazarlama ve satışın birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirterek, “Girişimci bir kişi bir fırsat görür ve çözüm üretir. Eğer bu çözüm iyiyse, insanlar bunu almak için sıraya girer. Arada bir satıcı olması gerekmez. İnsanlar için iyi bir çözüm üretirseniz, satışa gerek kalmadan insanlar o çözümü satın alacaktır” diye konuştu. Kotler, şirketlerin ürünlerinin fiyatlarını belirlemeden iyi düşünmesi gerektiğini belirterek, bir marka kurmak için belli ölçülere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

“Hayranlar, marka için gerekli pazarlamayı yapar”

Philip Kotler, işletmelerin kâr odaklı olmanın yanı sıra insan ve dünyaya fayda odaklı olması gerektiğine işaret ederek, her şirketin insanlara değerleri olduğunu göstermesi gerektiğinin vurguladı. İnsanların bir şeyi temsil eden markalardan alışveriş yapmak istediğine dikkati çeken Kotler, şirketlerin sosyal aktivizm ve toplumlarla beraber çalışarak topluma katkıda bulunması gerektiğini ifade etti. Toplumun şirketlerin sosyal bir amaç gütmesini istediğini belirterek, şirketlerin hayran kitlesini oluşturması halinde, hayranların marka için gerekli olan pazarlamayı yapacağını belirterek, “Sizler, gittikçe daha fazla 2000’li yıllarda doğan insanları işe alacaksınız. Çünkü dijital insanlara ihtiyacınız var. Şirketinize dijital dünyayı iyi bilen insanlar lazım. Görüyorsunuz ki dijital kişiler kolay bulunmuyor. Yeni nesil, yaptıkları işte kendilerini iyi hissetmek istiyorlar. Eğer 2000’li yıllarda doğan nesillerle rekabet edecekseniz bir amacınız olması gerekiyor” dedi. Şirketlerin marka aktivisti olmak için eğitimi veya sağlığı destekleyebileceklerini aktaran Kotler şöyle devam etti:

“Bir amaç seçin”

“Türkiye’yi dünyanın en iyi ülkelerinden biri haline getirmek için çalışacağınız bir amaç seçin. Türkiye’nin güçlü markaları olan bir ülke olmasını istiyoruz. Bazı ülkeler, özellikle İtalya bunu başardı. İstanbul’a geldiğimde havalimanında birçok İtalyan markasını gördüm. Bu, Çin’deki bir havalimanı da olabilirdi. Sizin de dünya havalimanlarında yanından geçtiğimizde gördüğümüz Türk markaları olması lazım.”

Avdagiç: Teknoloji, kendi markalarıyla öne çıkıyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de konuşmasında İstanbul iş dünyası için tarihi bir gün yaşandığını belirterek, “Bu kadim şehirde, en az bu şehrin tarihi kadar eski olan pazarlamanın sadece geleceğini konuşmuyor, aynı zamanda geleceğini tasarlıyoruz” dedi.

Avdagiç, dijitalleşmeden pazarlamanın da radikal bir şekilde etkilendiğini belirterek, son 20 yılda konvansiyonel sanayinin yeni bir marka çıkaramadığına işaret etti. Yeni teknolojinin kendi markalarıyla öne çıktığını dile getiren Avdagiç, “Youtube’dan Facebook’a kadar birçok yeni markayla tanıştık. Uzmanlar, önümüzdeki 50 yıl daha, teknolojik gelişmelerin belirlediği bir süreç yaşanacağını söylüyor. Böylesine bir dünyada satış ve pazarlama etkinliğini kaybediyor” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının ekonominin her sektöründen, yeni markaların çıkmasını sağlamak olduğunu ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti: “Küresel marka değeri endekslerine baktığımızda maalesef, sıralamaya giren şirketlerimiz yok. Türkiye’yi başarıyla temsil eden birçok markamız var. Ama biz bu markaların zirvelerde olmasını istiyoruz. Bize göre Türkiye’nin artık dünyanın ilk 500 şirketi arasında değil, ilk 100 şirketi arasında da markaları olmalıdır. Çünkü bu şehirden yükselen her marka, İstanbul’a da, Türkiye’ye de büyük değer katacaktır.”